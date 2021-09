Andreea Bostănică, Regina TikTok-ului din România, lăsată fără cont de Instagram. „Mă percepe ca decedată”

Andreea Bostănică, adolescenta cu peste 3 milioane de admiratori pe TikTok, a anunțat că a rămas fără contul de Instagram, după ce acesta a fost preluat abuziv. Cântăreața, care a fost supranumită „Regina TikTok-ului din România”, a dezvăluit că a primit un mesaj scandalos de la administratorii platformei, care i-au urat „condoleanțe”.

Andreea Bostănică și-a anunțat fanii de pe TikTok și YouTube că nu mai are acces la contul ei de Instagram, după ce persoane a căror identitate o bănuiește au preluat controlul și i l-au transformat într-un cont memorial.

Într-un videoclip postat pe platforma video, vloggerița a explicat că a cerut clarificări de la administratorii Instagram și a primit un răspun șocant.

„Instagram, sunt aici, sunt vie, în persoană! Nu a murit nimeni. Sunt aici, sănătoasă, în persoană, Andreea Bostănică. Cum adică am murit? N-am murit! Nu mai pot să intru pe contul meu, nu știu ce să fac. Pur și simplu m-am trezit și am văzut că am contul memorial, că am murit și nu mai am acces la el.

Am trimis cerere ca să-mi recuperez contul și am primit mesaj de la ei: Ne pare foarte rău pentru pierderea voastră. Mi-au dorit o înmormântare ușoară și condoleanțe”, a spus adolescenta de 16 ani, adăugând că știe cine este persoana care i-a făcut o astfel de farsă.

„Eu știu cine m-a blocat și nu vreau să întreb de ce sau pentru ce a făcut asta. Vreau doar să spun că tu pe mine nu mă cunoști personal, nu știi cum sunt eu în persoană. Dacă mă urmărești și nu-ți plac, ca creator, ca ceea ce postez, să știi că poate în realitate sunt complet alt om”, a spus Andreea cu lacrimi în ochi.

Vloggerița a mărturisit că încearcă să-și recupereze contul cu 667.000 de fani, însă nu exclude varianta de a-și crea unul nou, de la zero. Până atunci, a anunțat tânăra, fanii o pot urmări pe contul de Instagram al mamei sale - @angells_angells.



Andreea Bostănică, ajutată de echipa The One Records

Potrivit declarațiilor făcute pe contul oficial de Instagram The One Records, echipa de management care o reprezintă pe Andreea, contul Andreei Bostănică a fost raportat de un grup de hackeri, vineri.

„Echipa noastră, împreună cu Andreea, lucrează pentru recuperarea contului. În cel mai scurt timp va fi online din nou. Din păcate Instagram ia în considerare știri false create pe site-uri de prankuri”, spun reprezentanții The One Records.

„Este păcât că o platformă atât de mare și de cunoscută precum Instagram are asemenea vulnerabilități în sistemul de securitate încât permite oricărei persoane rău intenționate să declare pe cineva decedat, doar pe baza unor poze falsificate și a unor fake news”, spun aceștia.

Pe lângă faptul că Andreea este profund afectată din punct de vedere psihologic și emoțional, urându-i-se condoleanțe, atât rudele cât și prietenii s-au speriat la rândul lor când au aflat știrea falsă, crezând că această ar putea fi ceva real.

S-au făcut toate demersurile legale pentru a se intra în legătură cu echipa Instagram și a se corecta eroarea. „Sperăm să se rezolve cât mai repede această problemă apărută și, odată cu ea, să fie tras un semnal de alarmă către echipa Instagram pentru ca pe viitor nimeni să nu mai treacă prin asemenea situații neplăcute”.

Fotografii: YouTube/@andreeabostanica

