Andreea Esca și Alexia, fiica ei, vacanță de neuitat în Dubai: Au zburat cu balonul și s-au plimbat cu yachtul

Andreea Esca și fiica ei, Alexia Eram, au petrecut prima vacanță împreună, doar ele două, după aproape șase ani. Vedeta de televiziune a primit cadou un mini sejur în Dubai, destinație în care s-au bucurat de vremea caldă și însorită, de plajă și de shopping, și unde au trăit unele din cele mai inedite experiențe.

Citește și Natalya Rudakova a făcut furori cu rolul său de debut. Cum arată în prezent rusoaica sexy din Transporter 3

După doar patru ore și jumătate de zbor, timp în care au trăit experiența exclusivistă business class, prezentatoarea Știrilor Pro TV și Alexia, unul din cei mai de succes influenceri ai tinerei generații, au aterizat pe aeroportul internațional al impresionantului emirat, dând startul șirului de momente memorabile.

„Am primit cadou o scurtă vacanță în Dubai care a inclus experiențe inedite. Ne-am dorit să petrecem o vacanță doar noi două, special pentru luna femeii, să avem câteva zile de relaxare după o perioadă încărcată și înaintea examenelor pe care Alexia trebuie să le dea în lunile următoare pentru absolvirea facultății. Nu am mai fost în Dubai cu Alexia de mult timp, de când era mică, așa că a fost ocazia bună să descopere orașul altfel acum. După patru ore și jumătate de zbor cu flydubai, am schimbat și peisajul și clima. Am plecat de la 5 grade și am ajuns la 35”, a spus Andreea Esca.

„Când suntem împreună în vacanță, ne place să stăm de povești, pe marginea piscinei, să recuperăm despre ce s-a mai întâmplat în viețile noastre pentru că nu am mai avut ocazia să facem acest lucru de când am plecat la facultate. Eu în Dubai am fost când eram mult mai mică. Acum a fost pentru prima dată când îl văd astfel și realizez cât de multe lucruri poți face acolo. Îmi place foarte mult. Dacă aș putea, vara aș sta în Europa și, în rest, m-aș muta aici”, a afirmat și Alexia Eram.

Cazare în palatul Versace

Au ales să se cazeze la vestitul Palazzo Versace, hotelul de designer placat cu marmură albă și înțesat cu detalii iconice ale vestitei case de modă, hotel care a devenit, în ultimii ani, unul din cele mai vizitate de turiști și vedete din întreaga lume, precum Naomi Campbell, Jason Derulo, Snoop Dogg, Irina Shayk sau Gerard Piquet. Cu renumitul fotbalist au avut, de altfel, ocazia să se întâlnească în lobby-ul hotelului, sportivul fiind cazat în aceeași perioadă tot la Palazzo Versace.

Vedetele au avut parte de relaxarea mult dorită, după o perioadă încărcată, dar și înaintea examenelor de absolvire a facultății pentru Alexia, dar și de o experiență culinară inedită, oferită de chefii vestiți ai restaurantelor hotelului, unul dintre acestea având două stele Michelin. „Ne-a plăcut foarte mult experiența, precum și cum se păstrează linia și spiritul casei italiene și în Dubai, cu mare atenție la toate detaliile”, a mai spus Andreea Esca.

Și-au creat propriile parfumuri

A doua zi după sosirea în Dubai, Andreea Esca și Alexia și-au creat propriile parfumuri la laboratorul concept OoLaLab. Sub supravegherea unui specialist, au ales și îmbinat esențele favorite, în doze perfecte, astfel încât la final să obțină câte un parfum, după propriul plac, care a primit și numele dorit de acestea. Andreea Esca a preferat un parfum proaspăt, pe bază de mărgăritar, ce poartă acum numele Eau de Solange, iar cel al Alexiei, Margot, cel de-al doilea său prenume.

„Mie îmi plac parfumurile mai dulci, iar mamei mele îi plac cele fresh. Eu am ales ingrediente precum ambră, fructe și vanilie”, a dezvăluit Alexia Eram.

Zbor cu balonul deasupra deșertului

În a treia zi de vacanță, cele două vedete s-au trezit dis-de-dimineață pentru a ajunge în deșert de unde au urcat într-un balon cu aer cald Baloon Adventures Dubai. De la o înălțime de 1.000 de metri au zburat deasupra dunelor de nisip, admirând răsăritul de soare, oazele spectaculoase, cămilele și gazelele care trăiesc în pustietate.

„Ziua noastră a început la 3 și jumătate, dar a meritat efortul. Ne-a fost puțin teamă la început, dar zborul a fost extrem de lin și aterizarea perfectă. Nu a fost nimic brusc. Este fascinant să zbori și să vezi deșertul de la înălțime”, a afirmat Andreea Esca.

Au descoperit istoria vechiului Dubai

A patra zi de vacanță a fost rezervată unui tur cultural al vechiului Dubai. La Sheikh Mohammed Center for Cultural Understanding (SMCCU) un ghid le-a prezentat modul de viață al localnicilor de dinaintea dezvoltării metropolei, arhitectura locuințelor acestora, de la corturile din deșert, la cabanele din frunze de palmier sau casele din lemn și coral, tradițiile acestora și modul în care funcționa societatea după reguli clare ce au la bază respectul reciproc și credința.

Dubai admirat de pe yacht

A cincea zi de vacanță a fost rezervată unei plimbări de neuitat cu yachtul în largul mării. Croaziera cu First Yacht Dubai a pornit din portul Dubai Marina și a oferit o priveliște uimitoare asupra Dubai Palm, insula artificială în formă de frunză de palmier, pe care sunt construite cele mai luxoase hoteluri, precum și posibilitatea de a admira, de pe apă, șirul de zgârie nori construiți pe plajă. Pe yacht a fost realizată, de altfel, și o ședință foto cu Alexia pentru următorul număr al revistei AList Magazine.

„Este fascinant cum pornești pe mare printre zgârie nori. Pare un decor de film. Odată ajunși în larg, imaginea clădirile înalte, subțiri, ridicate una lângă cealaltă, este impresionantă”, a spus Alexia Eram.

Spa și shopping în mallurile imense

Vacanța din Dubai nu se poate termina, de regulă, fără o sesiune de shopping în mall-urile din Dubai, renumite pentru dimensiunile lor impresionante. După kilometrii istovitori parcurși pe culoarele centrelor comerciale, ziua s-a încheiat cu sesiune de spa relaxantă la Palazzo Versace. „Am avut parte de cel mai bun masaj thailandez. Căutați-o pe Chandi, la spa-ul de la Versace, și o să mă pomeniți”, a ținut să adauge Andreea Esca.

Vedeta a fost impresionată de modul în care autoritățile din Dubai au reușit să controleze pandemia de coronavirus: „Dubai-ul este mereu fascinant pentru că se dezvoltă într-un ritm alert și, de fiecare dată când revii, găsești ceva nou de văzut și de făcut. Ne-a dat sentimentul de siguranță maximă, pentru că au reușit să implementeze soluții eficiente pe timp de pandemie. Oamenii poartă masca de protecție în spațiile prevăzute de lege, altfel plătesc amendă de 700 de euro, iar campania de vaccinare merge cu pași repezi. Viața pare că revine la normal cu viteză în Dubai, ceea ce îmi dă un sentiment de speranță că se va întâmpla astfel cât de curând și în restul lumii”.

foto: PR

Pe VOYO.RO poți urmări emisiunile preferate cu 24 de ore în avans! Vezi și noua ofertă de filme și seriale, doar pe voyo.ro

Vezi și: Ce echipă îți oferă rată de câștig de 100% în Fortnite - mitzuu & Antonia Nuckle & RobyNET - Facem Level (Gen Session) – episodul 24