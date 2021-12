Andreea Mantea a aflat că este amantă din presă: "Mi s-au înmuiat picioarele. I-a aruncat hainele la gunoi"

Andreea Mantea a făcut recent dezvăluiri uimitoare despre viaţa sa amoroasă. Chiar dacă în ultimii a preferat să îşi ţină departe de ochii lumii viaţa privată, prezentatoarea TV a vorbit de curând, în cadrul unei emisiuni TV, despre mai multe probleme pe care le-a avut în dragoste.

Andreea a povestit că unul dintre cele mai mari şocuri pe care le-a trăit a fost în momentul în care a aflat că este amantă, fără să bănuiască o secundă acest lucru. Ea a povestit că la acea vreme avea o relaţie cu un avocat. A fost sunată de o jurnalistă şi astfel a descoperit că bărbatul cu care ieşea era, de fapt, căsătorit.

”Avem o relație cu el de câteva luni, țin minte că eram la spălătorie, așteptam să îmi fie spălată mașina. M-a sunat o jurnalistă să mă întrebe ce părere am de faptul că iubitul tău și-a depus azi actele de divorț, mi s-au înmuiat picioarele, nu puteam să stau pe bordură, nu puteam să respir”, a spus vedeta într-o emisiune TV.

Imediat ce a aflat acest lucru, Andreea l-a sunat imediat şi i-a spus bărbatului să vină imediat să îşi ia hainele şi că relaţia lor s-a încheiat. Atunci, a aflat că avocatul era despărţit de soţia lui şi depusese actele de divorţ-

”Am trecut de moment, l-am sunat și i-am zis să-și ia hainele de la mine din casă. Nu le-a luat și le-am aruncat la gunoi. Din momentul în care am aflat că el m-a mințit, din secunda aia eu am renunțat la acea relație din acel moment, eu n-am mai stat cu omul ăla, el mi-a zis ulterior că eram despărțit de acea fată de 6 luni... băi omule, în ce lume trăiești? El a crezut vreodată că eu nu o să aflu? Am aflat..”, a mai spus Andreea Mantea.

