Andreea Marin a lansat „Nu există nu se poate”, o carte care nu te lasă să renunți la visurile tale

Andreea Marin a luat motto-ul vieții sale și l-a transpus într-o carte-confesiune, despre care spune că nu te va lăsa să renunți la visurile sale. Vedeta de televiziune a dezvăluit, la lansarea de joi seară, cine sunt oamenii care au inspirat-o să scrie volumul „Nu există nu se poate” și de ce a ales să doneze toate încasările.

Cartea Nu există nu se poate, de Andreea Marin, este o culegere de intrerviuri realizate de prezentatoarea TV cu 41 de oameni pe care îi consideră remarcabili prin faptul că au reușit, de-a lungul vieții, să transforme obstacolele în succes.

Printre persoanele care au inspirat-o se numără Chris Simion-Mercurian, Sofia Vicoveanca, Ana Maria Brânză, Iuliana Tudor, Dana Rogoz, Mircea Radu și Chef Joseph Hadad. Însă cititorii sunt invitați să descopere și alte personalități extraordinare care și-au construit viața departe de lumina reflectoarelor.

Volumul a văzut lumina tiparului la editura Bookzone și poate fi comandat de pe site-ul acesteia. Toate veniturile obținute în urma vânzării cărții vor fi donate în scop caritabil.

Andreea Marin lansare carte: cine a convins-o că nu există nu se poate

Într-un interviu acordat PROTV.RO , Andreea Marin a dezvăluit cine este prima persoană care i-a demonstrat că nimic nu e imposibil și cine o inspiră în momentele de cumpănă.

Ați știut dintodeauna că nu există nu se poate sau a fost o devenire?

„Aș spune că am în sânge aceste cuvinte pentru că tatăl meu le repeta atunci când eram copil. Aveam doar câțiva anișori și, în momentele de deznădejde, el le spunea cumva încurajându-se pe sine. Când ceva nu ieșea, spunea: nu, nu, nu există nu se poate. În schimb, când eu nu reușeam ceva, îndemnul lui venea către mine. Am îmbrățișat vorbele astea, care m-au ajutat apoi în momentele cu adevărat grele din viață, momente în care am trăit drama, am trăit căderea. Ca orice om. E motto-ul vieții mele”.

Ce persoane care v-au influențat viața nu se regăsesc în cartea dumneavoastră?

„ Fiica mea mi-a arătat că nu există nu se poate în momente în care, poate, am simțit și eu că vreau să renunț. Fără ea chiar cred că aș fi făcut un pas greșit în momentele de deznădejde, dar ea a fost motivație pură pentru mine. Un alt om, care nu este în cartea mea, este Mihai Morar. Îmi pare rău că nu am ajuns să-l intervievez încă, dar va veni și ziua aceea. E un om frumos și bun, care dovedește că se poate fă faci lucruri fără exagerări, fără prea mult sclipici în meseria asta”.

Cartea va avea o continuare pentru că sunt mai mulți oameni care au inspirat-o pe Andreea Marin în acești ani de activitate publică.

Ce se întâmplă cu veniturile obținute din urma vânzării cărții?

„Toate veniturile înregistrate în urma vânzării cărții vor merge către Fundația Prețuiește Viața. Mi-am dorit foarte mult și nu cred că există o motivație mai bună pentru un om care cumpără o carte decât gândindu-se că face și o faptă bună. Pentru orice fundație este foarte greu să facă bine la nesfârșit. În timpuri tulburi ca acestea ai nevoie de fonduri pentru a pune în practică ideile frumoase și îndrăznețe. Așa că e fapta mea bună”, ne-a spus Andreea Marin.

