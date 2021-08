Andreea Marin, despre o nouă sarcină și despre posibilitatea a deveni din nou mamă

Andreea Marin trăiește de aproape patru ani o poveste de dragoste foarte discretă alături de Adrian Brâncoveanu, care este cu 11 ani mai tânăr decât ea.

După divorțul de Ștefan Bănică Jr și despărțirea de Tuncay Ozturk, Andreea a preferat să își ţină departe de presă viața personală.





Recent însă, Andreea și-a deschis sufletul și a dat de înțeles că își dorește să fie din nou mamă:





“Avem aproape 4 ani de când suntem împreună. Alături de el am învățat să țin pentru mine anumite aspecte ale vieții. El este un om discret, nu își dorește să apară în public. Are și o altă meserie, este diplomat iar asta m-a ajutat în dorința mea de a fi discretă. Am învățat ce înseamnă un alt gen de dragoste de la el. Nu am mai trăit acest gen de dragoste, e altceva, el e altfel. Am învățat să respectăm limitele celuilalt. Ne dorim un copil, dar nu depinde doar de noi. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea și un copil. Și Violeta își dorește mult asta, sunt convinsă”, a declarat Andreea Marin, pentru Canal 33.

