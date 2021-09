Andreea Marin, postarea cu care i-a înduioșat pe fani. Vedeta a publicat câteva rânduri scrise de tatăl ei

Andreea Marin a reușit să le aducă zâmbetul pe buze urmăritorilor ei, dar și să-i emoționeze în egală măsură. Vedeta a postat o fotografie alături de tatăl ei, dar și câteva rânduri pe care părintele ei i le-a scris atunci când ea s-a mutat în București.

Andreea Marin a deschis cufărul cu amintiri, iar zilele trecute le-a făcut o surpriză fanilor și a postat mai multe imagini din copilăria sa. În fotografii, vedeta apare alături de regretații ei părinți. Andreea și-a pierdut mama într-un tragic accident rutier pe vremea când avea doar 10 ani, iar tatăl s-a stins din viață în urmă cu cinci ani.



“Am petrecut 10 ore cu mine și amintirile dragi. Am deschis cutii de scrisori păstrate de la cei ce-mi sunt îngeri acum, m-am întors în timp, am retrăit întâmplările care ne-au legat și m-au făcut să fiu omul de azi...”, a scris Andreea pe Instagram lângă imaginile de arhivă.

Vedeta a revenit cu o nouă postare pe Instagram, în care a scris câteva rânduri emoționante despre tatăl ei, Dan Marin.

“Mi-l amintesc pe tata: stâlpul familiei, un spirit plin de viață, un om cu coloană vertebrală, mereu constructiv, aducând adesea și un strop de bună dispoziție, chiar și când era vorba de o zi mai grea. În această epistolă, mi-a așternut regulile după care trebuie să mă ghidez la volan, mai cu seamă că în capitală, unde mă mutasem la 20 și ceva de ani, nu era ușor cu o mașină veche (atât s-a putut) și care nici nu avea funcțional marșarierul, adică... o aventură în fiecare zi!”, a scris Andreea Marin.

Prezentatoarea a postat o fotografie alb-negru alături de tatăl ei și una în care se pot vedea câteva rânduri pe care bărbatul i le-a scris atunci când aceasta s-a mutat în București.



“Iată ce spune, în caz ca nu reușiți să-i deslușiți scrisul: "Dacă ai pană, oprește orice șofer ce nu te va refuza, îi deschizi portbagajul și îl rogi să îți arate cum se poate schimba o roată de către o ființă nevinovată!" De asta am scăpat, dar mulțumesc pentru sfat, tată drag, dacă mă auzi de acolo, din cer, unde cred că te ții de șotii. Până una alta, îți dau de veste că a venit toamna la noi, pe pământ, și am de gând să pun în practică rețeta ta secretă de murături cum nu am mai mâncat vreodată. Am găsit-o în următoarea ta scrisoare, înger păzitor!”, a adăugat Andreea Marin.

Postarea vedetei a ajuns la inimile fanilor care i-au lăsat sute de mesaje. “Mi-ai adus un zâmbet pe față. Ești un înger pe Pământ, Andreea. Dumnezeu să te binecuvânteze!”, “Doamne, cât de emoționant!”, “Superbă amintire”, “Minunate postările tale”, “Ați ajuns un om minunat și puternic!”, “Foarte frumos! Mi-au dat lacrimile!”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de internauți.

