Andreea Marin și sora ei, îmbrăcate în același model de rochie. Cum arată

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate femei din România. Elegantă și stilată, ea își cucerește fanii de pe rețelele sociale cu aparițiile sale fără cusur.

Recent, "Zâna" a postat pe Instagram un colaj surprinzător. Andreea și sora ei, Cristina, au îmbrăcat același model de rochie.

"Acelasi model in culori diferite, purtat si accesorizat diferit, vazut in lumina de interior sau in lumina naturala. Cea cu care v-ati obișnuit sunt eu. Cea mai tanara si sexy e sora mea. Asa ca, impreuna, echilibram situatia.", a scris Andreea Marin pe Instagram.

Andreea Marin și sora ei au trăsături comune, dar sunt, totuși, destul de diferite. Cristina Chiser are ochii albaștri și același zâmbet ca sora ei celebră. Este o femeie foarte activă, care a cunoscut succesul ca antreprenor.

Cristina a deținut un restaurant și a lucrat la mai multe firme, printre acesta numărându-se și o companie de consultanță în afaceri.

