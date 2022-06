Andreea Tonciu a ajuns de urgență la spital! Ce a pățit fosta concurentă Survivor

Clipe de panică pentru Andreea Tonciu! Bruneta a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor, chiar în toiul nopții!

Andreea Tonciu este una dintre cele mai controversate vedete din România datorită faptului că întotdeauna a spus lucrurilor pe nume. Aceasta și-a anunțat fanii că a ajuns zilele trecute pe mâinile medicilor specialiști din cauza unor probleme de sănătate. Problemele de acest tip se țin lanț după vedetă, iar noaptea trecută, fosta concurentă Survivor România a avut parte de o sperietură pe cinste.

Noaptea trecută, fina Anamariei Prodan s-a speriat îngrozitor după ce i-a apărut o problemă la ochi. Aceștia erau inflamați, umflați și roșii, motiv pentru care bruneta și-a sunat una dintre prietene să o ducă la spital. Din fericire, Andreea nu a avut nevoie de internare, iar medicii au lăsat-o să se întoarcă acasă în aceeași noapte.

„Da dragilor. Nu am scăpat de una, dau de alta. Am ajuns din nou la spital, dar acum cu o problemă oftalmologică. Am ochii super injectați. Vreau să îmi spuneti daca sunteti curiosi ce am pătit la ora aceasta. (…) Sper să mă lase problemele și să nu mă mai doară”, a spus vedeta pe Instagram.

După ce medicii au consultat-o, Andreea Tonciu a plecat acasă alături de prietena ei. În drum spre locuință, un echipaj de poliție le-a oprit pe cele două pentru un control de rutină, însă totul a fost în regulă.

Sursă foto: Andreea Tonciu/Instagram

