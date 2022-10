Andreea Tonciu, senzație pe net fără machiaj: În sfârșit. Așa te vrem

Criticată intens pentru machiajul strident și pentru felul în care își modifică pozele de pe rețelele sociale, Andreea Tonciu le-a oferit admiratorilor săi virtuali o mostră de „naturalețe”. Fosta concurentă de la „Survivor România” a demonstrat că există viață și fără produse de înfrumusețare.

Andreea Tonciu fără machiaj, iată visul împlinit al fanilor ei virtuali. Fosta concurentă de la Survivor România le-a arătat internauților o imagine total diferită de cea cu care erau obișnuiți. A renunțat la machiaj într-o fotografie publică, pentru a testa reacția celor care o urmăresc zi de zi.

„Bună seara, o poză naturală pentru voi dragilor. Ce părere aveți?”, a scris fosta asistentă TV pe Instagram.

Răspunsurile nu au întârziat să apară și, dacă voia părerea admiratorilor ei, ea a venit: „În sfârșit. Așa te vrem de acum”, a comentat Sebastian Chitoșcă, fost concurent la Survivor România.

„Muuuult mai bine decât toate filtrele pe care le folosești”, i-a transmis o admiratoare.



„Mult mai frumoasă naturală. Lăsați filtrele, oricum nu puteți ieși cu ele pe stradă”, a scris altcineva. Cât despre filtre… Andreea Tonciu nu va renunța la ele. Deocamdată nu.

Andreea Tonciu nu suportă „botoxatele”

Deși își modifică mereu fotografiile înainte de a le urca pe Instagram, Andreea Tonciu poate jura că „nu prea are” intervenții estetice. De fapt, le urăște și are ceva împotriva femeilor care își injectează buzele și pomeții cu botox.

„Da, mă consider scumpă foc, pentru că la vârsta pe care eu o am, nu prea am operații estetice, cum sunt astea botoxate la față. Nu se mai vede nasul, atâta aveți botul. Și vă mai și editați pozele, și eu mi le editez, dar voi vi le editați și sunteți strâmbe în poze, cum facem?! Cum facem, mă, cu voi? Cum facem, că nu e ok? Băi, treziți-vă, băi, fetelor la realitate că sunteți vai de capul vostru!”, a spus Tonciu pe contul ei de socializare.

