Andrew Tate, înregistrat în timp ce agresează verbal o femeie: „M-a aprins!”

Mai multe tinere susțin că au fost agresate atât verbal, cât și fizic de frații milionari care au fost arestați preventiv pentru 30 de zile pe data de 29 decembrie 2022. Unele dintre ele chiar au venit cu dovezi împotriva lui Andrew și Tristan Tate, în spațiul public viralizându-se diferite fotografii sau înregistrări în care agresorii se comportau execrabil cu femeile atrase lângă ei prin metoda Loverboy.

Acum, o nouă informație despre Andrew Tate provoacă reacții în mediul online. Publicația Vice World News a intrat în posesia unor mesaje dintre milionar și femeia care l-a acuzat de viol în anul 2013. În anul 2015, această acuzație l-a plasat pe Tate direct în într-o închisoare din Marea Britanie.

Amelia, femeia care a povestit cu lux de amănunte cum Andrew Tate a agresat-o fizic într-o noapte, a trimis o înregistrare audio publicației, în care bărbatul își exprima satisfacția pentru faptele făcute:

„Sunt o persoană rea? Cu cât nu ți-a plăcut mai mult, cu atât mi-a plăcut mie mai mult. M-a aprins. De ce sunt așa? De ce? Sunt unul dintre cei mai periculoși bărbați de pe planetă. Uneori uiți cât de norocoasă ești pentru că am întreținut relații sexuale cu tine. Nu ți-a plăcut că pot face orice vreau eu cu tine. Asta este! Sunt cea mai deșteaptă persoană de pe Pământ. Chiar ești atât de ofensată pentru că te-am sugrumat puțin?” , i-a spus Tate femeii.

Among the dozens of messages and voicenotes that Tate sent the woman is a voicenote in which he says, “Am I a bad person? Because the more you didn’t like it, the more I enjoyed it. I fucking loved how much you hated it. It turned me on. Why am I like that?” pic.twitter.com/drAFHkvf2d