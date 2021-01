Angela Rusu este însărcinată pentru a treia oară, la 46 de ani! Artista a ales deja numele bebelușului

Bucurie mare în familia Angelei Rusu! Îndrăgita artistă de muzică populară a anunțat că urmează să devină mămică pentru a treia oară. Solista în vârstă de 46 de ani și soțul ei, Marius Moldovan, vor avea o fetiță.

Angela Rusu a făcut anunțul prin intermediul canalului ei de Youtube. Artista ține pasul cu tehnologia și a înregistrat un vlog, prin care le-a dat vestea cea mare fanilor ei.



„Sunt însărcinată în patru luni și jumătate, adică în 18 săptămâni. M-am gândit primul filmuleț să-l împărtășesc cu voi… Bucuria asta să o împărtășesc cu voi. Pentru că mi se pare corect, firesc și normal să aflați de la mine ceea ce se întâmplă cu viața mea și minunile din viața mea. Pentru că aceasta e cea mai mare minune pe care o așteptăm de ani de zile!”, a mărturisit Angela Rusu.



Îndrăgita cântăreața și-a dorit enorm să devină din nou mămică și a reușit să-și îndeplinească visul după mai multe vizite și tratamente la o clinică de fertilizare din Capitală. Angela Rusu și soțul ei, Marius Moldovan, vor avea o fetiță și au ales deja numele pentru aceasta.

“O să fie o fetiță și ne bucurăm foarte mult. Maria o să o cheme și ne place foarte mult acest nume. E un nume pur românesc, tradițional”, a mai spus solista.

Angela Rusu mai are două fete

Angela Rusu mai are două fete: Larisa, care are 25 de ani și este psiholog de profesie, și Rebeca, în vârstă de 18 ani. Mama vitregă a artistei este cu 14 ani mai mică decât ea. Artista din Ardeal are și un frate vitreg, în vârstă de trei ani. Tatăl Angelei Rusu a devenit părinte la 72 de ani, după ce soția tinerică a adus pe lume un băiețel.

