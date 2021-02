Angelina Jolie, despre divorț și maternitate: ”Ultimii ani au fost destul de grei. M-am concentrat pe vindecarea familiei noastre”

Angelina Jolie este vedeta care apare pe coperta revistei British Vogue, pentru numărul din martie. Actrița a oferit un interviu editorului șef al publicației, Edward Enninful, în care a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut după divorț, dar și despre cum e să fii mamă a 6 copii.

Angelina Jolie, în vârstă de 45 de ani, a devenit personajul principal al numărului din martie ”British Vogue”. Actrița l-a invitat pe jurnalistul Edward Enninful în casa ei din Los Angeles, oferind un interviu și participând la o ședință foto, care s-a desfășurat în curte.

Ca urmare, coperta noului număr a apărut în două versiuni - color și alb-negru. În prima fotografie, Angelina are un aspect elegant, purtând un top, o fustă creion și un palton în culori crem. În cea de-a doua- afișează un look casual, fiind îmbrăcată cu o helancă și cu pantaloni drepți.

Angelina Jolie a povestit despre cele mai recente evenimente din viața ei și a copiilor. Actrița a spus că fiul ei Pax se pregătește pentru absolvire, iar fiica Zahara este acum în curs de obținere a permisului de conducere. Într-o conversație cu Enninful, Jolie a descris, de asemenea, o zi tipică din viața ei de familie: ”Nu am putut niciodată să stau pe loc. Deși am visat întotdeauna să am mulți copii, mi-am imaginat acest lucru ca pe o călătorie undeva prin junglă. Nu m-am gândit la familie în sensul tradițional. Simt că îmi lipsesc abilitățile necesare pentru a fi o mamă tipică, o casnică. Suntem o adevărată echipă. Poate va suna ca un clișeu, dar dacă iubești ceea ce faci și te străduiești, fapt că ai ars omleta nu mai contează în cele din urmă”.



Întrebată dacă se simte fericită, actrița a spus că nu știe: ”Ultimii ani au fost destul de dificili. M-am concentrat pe vindecarea familiei. Și ușor mă vindec, ca și cum gheața s-ar topi și sângele s-ar întoarce în corpul meu. Dar încă nu sunt acolo. Încă nu. Dar sper să ajung. Plănuiesc asta. Chiar îmi place să fiu mai în vârstă. Mă simt mai confortabil la 40 de ani, decât atunci când eram mai tânără. Poate pentru că… nu știu.. poate pentru că mama mea nu a trăit foarte mult, așa că e ceva legat de ani care îmi aduc o victorie, în loc de tristețe.”

Angelina a primit și o provocare din partea jurnaliștilor, de a arăta ce poartă în geanta ei. Vedeta a zâmbit, spunând că în ”geanta mare a mamei” intră multe lucruri, printre care gustări, telefoane, cărți și chiar tricouri. Cu toate acestea, vedeta a arătat doar câteva obiecte care nu-i lipsesc din geantă, printre care ochelarii de soare, uleiul de față preferat, ciocolată și pixuri.





Sursă foto: Instagram britishvogue

