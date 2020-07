Anna Lesko continuă seria imaginilor incendiare. Cum s-a pozat vedeta de această dată

Offf, chiar tr sa mananc un biscuite, sa mi revin. Piesa #ivanko astazi a facut 8 MILIOANE. La 10milioane dau sacoul jos☝️???????????? @costiofficial @alexceausu @culita.sterp

A post shared by Anna Lesko Official (@anna_lesko) on Jul 26, 2020 at 11:20am PDT