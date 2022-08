Anne Heche, în comă după un accident de mașină. Actrița americană se află în stare critică

Actrița din celebrul film „Donnie Brasco” se află în spital după ce a suferit un accident grav de mașină în urmă cu patru zile.

Anne Heche, cunoscută pentru rolurile din filmele „Donnie Brasco” (1997) şi „I Know What You Did Last Summer” (1997) a suferit, săptămâna trecută, un accident grav de mașină. Vedeta se afla într-un cartier din Los Angeles, atunci când a scăpat controlul automobilului în care se afla.

Purtătorul ei de cuvânt a anunțat, recent, că aceasta se află într-o stare critică și că este, de asemenea, conectată la un aparat de respirat.

„În weekend, un reprezentant a declarat că Anne era în stare stabilă, dar că informaţiile erau inexacte. Ea a rămas întotdeauna în stare critică, intrând în comă în urma accidentului”, a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al actriței.

Cauza accidentului este în curs de investigare

Potrivit poliției locale, actrița americană, în vârstă de 53 de ani, nu a mai ținut controlul volanului și s-a izbit de o casă care se afla în zonă. Imobilul a luat foc, iar vedeta s-a ales cu răni extrem de grave, motiv pentru care se află acum conectată la aparate.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Los Angeles a confirmat faptul că circumstanțele tragicului accident se află în aceste momente în curs de investigare.

„În acest moment, ea se află într-o stare critică”, a spus el pentru Reuters într-un mesaj, adăugând că Heche „are leziuni pulmonare semnificative care necesită ventilaţie mecanică şi arsuri care necesită intervenţie chirurgicală”, a declarat Michael McConnell, membru al companiei Zero Gravity Management care o reprezintă.

Sursă foto: Anne Heche/Instagram

