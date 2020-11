Antonia a finalizat divorțul de Vincenzo Castellano după 7 ani de luptă în instanță

Antonia este divorțată oficial de fostul ei soț, italianul Vincenzo Castellano. Cântăreața a dezvăluit că a încheiat definitiv un capitol din viața ei.

La sfârșitul anului 2012 se despărțea de bărbatul cu care a făcut o fetiță, după doar doi ani de căsnicie. După 7 ani de la acel moment, Antonia a dezvăluit că a definitivat divorțul de Vincenzo Castellano și a explicat care sunt planurile de viitor cu actualul soț, Alex Velea.

„Am încheiat divorţul. În ceea ce priveşte nunta, nu ne gândim acum la acest aspect, pentru că nu este un moment în care astfel de evenimente pot avea loc”, a spus Antonia pentru click.ro.

Antonia și Vincenzo Castellano au împreună o fetiță de 10 ani, pe nume Maya. Ea locuiește în Italia, cu tatăl ei, și a fost motivul pentru care părinții ei s-au războit în instanță. Artista spune că vorbește zilnic cu fetița, de care a stat despărțită în toată această perioadă a pandemiei.

„Vorbesc zilnic cu Maya, ne vedem pe Facetime, vorbim pe whatsapp etc. Însă a fost cel mai greu an, pentru că a fost dificil să ne vedem din cauza pandemiei. Sper din suflet că la anul, lucrurile să îşi revină şi să fie mai simplu să călătorim”, mai spune Antonia.

Antonia, doi băieți cu Alex Velea



La scurt timp după ce s-a despărțit de Vincenzo Castellano, Antonia a început o relație cu Alex Velea. La vremea respectivă, el era proaspăt divorțat de prima lui soție.

Împreună au doi băieți, Akim și Dominic, care câțiva ani au purtat numele de familie al lui Vincenzo Castellano. În 2018, instanța a decis oficial că cei doi copii sunt ai lui Velea și că trebuie să poarte numele tatălui lor natural.

Vincenzo Castellano a avut numai cuvinte de laudă pentru Antonia și Alex Velea, dând de înțeles că sunt un cuplu perfect.

„Nu! Antonia nu este materialistă. Dacă era nu se uita la Velea. Sunt mândru de ea că a reuşit să-şi facă o familie, că mai are doi copii, că are o relaţie serioasă şi că nu a înşirat bărbaţii. Atunci, m-ar fi făcut de ruşine. Să ştii că Antonia are un suflet foarte bun şi a suferit în viaţă”, spunea Vincenzo Castellano într-un interviu pentru Apropo TV.

Fotografii: Agerpres/colecție personală

