Antonia a izbucnit în lacrimi în cadrul unui interviu. Ce a mărturisit în legătură cu botezul băieților ei

Antonia a fost invitată recent în podcastul „S-o luăm personal”, găzduit de Amalia Năstase. Cântăreața a vorbit despre carieră, familie, dar și despre presiunea pe care o simte, în unele momente, din cauza celebrității.

Antonia este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din showbiz-ul românesc. Ea formează un cuplu cu Alex Velea din 2012. Perechea are doi fii, Dominic, în vârstă de 6 ani, și Achim, în vârstă de 4 ani. Din primul mariaj, Antonia mai are o fiică, Maya, în vârstă de 11 ani. Cei doi artiști au milioane de fani, dar acest lucru nu este întotdeauna un motiv de bucurie pentru ei, pentru că viața lor este adesea pusă sub lupa acestora.

„Sunt momente în care nu mai pot...”, mărturisește cântăreața în podcastul de mai jos.

De ce nu și-au botezat Antonia și Alex Velea fiii

În interviul acordat Amaliei Năstase, Antonia a recunoscut, cu lacrimi în ochi, cât de greu este să fii mereu în lumina reflectoarelor. Cântăreața a oferit un exemplu, spunând că oamenii au criticat-o pe nedrept, pentru că nu și-a botezat încă băieții.

„Eu nu mi-am botezat copiii nici până în ziua de azi. Pentru că aveau alt numele. Nu purtau numele lui Alex. Mă judeca lumea. Îmi spunea că o să ard în iad, că o să ni se întâmple lucruri rele, că trăim în păcat. Că nu vreau să-i botez. Cum să crezi așa ceva… tu nu cunoști situația mea. Am vrut să termin treaba cu divorțul și am vrut să încep de la 0 cu nunta. Să iau numele lui și copiii la fel”, a declarat Antonia plângând.

Sursă foto: Instagram/ antonia

