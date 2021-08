Antonia, dezvăluiri surprinzătoare despre începutul relației cu Alex Velea. “A fost extraordinar de greu”

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Chiar dacă relația lor pare acum perfectă, începutul poveștii lor a fost mai dificil.

Antonia și Alex Velea trec printr-o perioadă a relației lor, mai ales că, de curând, Antonia a reușit să divorțeze italianul Vincenzo Castellano. Alex Velea a profitat de momentul pe care îl aștepta deja de ce ceva timp și a cerut-o în căsătorie, iar răspunsul artistei a fost, bineînțeles, da.

Chiar dacă mulți ar spune că totul a fpst numai lapte și miere în ceea ce privește povestea lor de dragoste, Antonia recunoaște că începutul a fost greu. “Știam că oamenii judecă ușor, pe informații care erau speculate, nu pe informații reale, așa că asta a fost calea cea mai „ușoară, să ne ascundem. Deși a fost extraordinar de greu să facem acest lucru. Important este că a trecut, că suntem fericiți, că suntem bine, că avem o familie frumoasă și că avem o relație solidă, cu multă iubire”, a spus Antonia într-un interviu acordat pentru viva.ro.

Artista a mărturisit că cei care au știu de relația lor au fost doar prietenii. “Totul a decurs firesc și lucrurile s-au întâmplat de la sine. Am simțit chimie, atracție și a devenit în timp o relație, iubire. Am simțit că este the one, că este cel lângă care vreau să îmi construiesc viitorul, o familie, o casă și tot ce mai poate un om visa în viața aceasta”, a mai spus artista.

Sursă foto: Instagram