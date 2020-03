Antonia, poză extrem de sexy în izolare

Antonia e considerată de mulți cea mai frumoasă femeie din România și se pare că își menține renumele și…în izolare.

Sau cel puțin asta demonstrează cea mai recentă fotografie de pe Instagram, unde artista apare cu o atitudine sexy, într-un pat imens. Poza are mii de like-uri și comentarii apreciative, inclusiv de la mama Antoniei, Denise Iacobescu și de la colega ei de scenă, Anda Adam.







Antonia e cu atât mai apreciată cu cât e deja mamă a trei copii și arată așa de bine după trei sarcini. Artista are trei copii, Maya, în vârstă de 9 ani, pe care o are din mariajul cu italianul Vincenzo Castellano și băieții Dominic şi Akim, pe care îi are alături de Alex Velea.



PE PRO TV PLUS PUTEȚI URMĂRI SERIALUL "VIAȚA BATE VLOGUL", CU VLOGGERII MOMENTULUI:







FOTO: ANTONIA FACEBOOK