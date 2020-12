Antonia, nominalizată la The Artist Awards: "Cred că anul acesta trebuie să ne facă pe toți mai recunoscători"

Foarte frumoasă și foarte talentată, Antonia e, fără doar și poate, un cadou pentru muzica românească. Mai ales că e venită din America, unde a petrecut mulți ani.

Sărbătorile acestea îi putem fi alături Antonei la un alt eveniment-cadou: premiile muzicale care încheie anul în mod special,The Artist Awards, unde a fost nominalizată.





The Artist Awards se vor difuza pe 28 decembrie, la PRO TV și vor fi premiați artiștii câștigători ai categoriilor Best New Act, Best DJ/ Electronic/ Dance Act, Best trap act, Best Video, Best Song, Best Collaboration, Best Female, Best Male, Favorite Artist, Beauty Award, Content Creator of the year, Best TikTok și The Artist.

Până atunci însă, Antonia oferă un interviu special pentru protv.ro, în care vorbește despre ce a însemnat pentru ea 2020, despre sărbători și despre The Artist Awards

După un 2020 atipic, ai urcat din nou pe scenă, însă de data aceasta fără publicul numeros cu care sunteți obișnuiți la concerte. Cum ți s-a părut experiența din acest an de la The Artist Awards?

Fiecare artist cred că simte la fel: abia așteaptă fiecare ocazie să fie pe scenă cu echipa și să transmită iubire și bucurie prin muzica lor. Recunosc, am avut chiar și emoții înainte să urc pe scenă.

M-am revăzut cu câțiva dintre colegii mei, foarte puțini, pentru că totul a fost organizat safe, cu cât mai puțină interacțiune.







Citește și

Anul trecut la The Artist Awards eram toți împreună, era alta energia. Cred însă că situația de anul acesta trebuie să ne facă pe toți mai recunoscători și mai fericiți cu tot ce avem.

Cât de dor îți era să fii din nou pe scenă și să cânți în altă parte decât în studio?

Îmi era foarte dor și sper ca la anul să începem ușor să ne retrăim viețile cât se poate de normal.

În ciuda pandemiei, ai lansat câteva piese în acest an, iar acestea au ajuns pe radio. Este aceasta o alinare, ținând cont că toate concertele sunt anulate de luni de zile?

Muzica unește, e cel mai mare noroc pe care îl avem, că putem să ne exprimăm prin muzică și că putem ajunge aproape de atât de mulți oameni.

Dacă ai putea să schimbi ceva la 2020, ce ai schimba?

A fost un an dificil pentru mine din mai multe puncte de vedere, așa că abia aștept 2021 cu o cu totul altă energie.

Cum și unde vei petrece Revelionul și Crăciunul?

Acasă cu familia.





Ce așteptări ai de la 2021 și cum crezi că va fi noul an?Îmi doresc foarte mult să fie un an mai bun, în care să fim mai buni și în care să ne apreciem mai mult unii pe ceilalți.

Cine crezi că merită premiul „Artistul anului”?



Îmi este greu să spun cine merită, cred că fiecare a muncit anul acesta să rămână activ în ciuda contextului.

PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA MATERIALE SPECIALE:

FOTO: GLOBAL RECORDS