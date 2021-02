Antonia, super provocatoare pe Instagram! Ipostaza cu care și-a înnebunit fanii

De când s-a lansat în muzică, Antonia este nelipsită din topul celor mai frumoase femeie din România, iar la cum pozează n-o va detrona nimeni de pe podium prea curând.

Frumoasa artista a fost protagonista unui nou pictorial incendiar și a împărtășit cu fanii ei câteva fotografii. În imaginile postate pe Instagram, acolo unde are peste 2,6 milioane de fani, Antonia apare într-un body galben, extrem de decupat, și cu o pereche de pantaloni sport în vine.



Fanii nu i-au admirat doar bronzul și formele perfecte, ci și “fluturașul” de pe posterior. “Ți-ai făcut tatuaj nou?”, a întrebat-o unul dintre fani, în timp ce ceilalți i-au făcut zeci de complimente. “Ești cea mai frumoasă femeie din România!”, “Perfectă”, “Sexy!”, “OMG, cum arăți” – sunt doar câteva dintre mesajele postate de internauți.

Antonia adoră tatuajele

Se știe că Antonia este o împătimită a tatuajelor și le-a pierdut numărul de ceva vreme. Printre cele mai recente tatuaje ale artistei se numără chipul iubitului ei, Alex Velea, cel cu care are doi băieți adorabili: Dominic și Akim.



Cântăreața și-a mai desenat pe trup o fundiță, un ochi cu petale, o notă muzicală, iar pe piciorul stâng are scris numele Mayei, fiica din căsătoria cu Vicenzo Castellano. Vedeta mai are un trandafir cu spini pe gât, iar între sâni și-a tatuat numărul 13, care este data de naștere a iubitului. Artista spune că fiecare tatuaj are o semnificație specială pentru ea.

Fotografii: Instagram Antonia

