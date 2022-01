Apariții spectaculoase la Săptămâna Modei de la Paris. Vedetele care s-au remarcat cu ținute haute couture

Săptămâna modei de la Paris este cea mai bună ocazie pentru vedetele din toată lumea să se remarce în ținute cât mai spectaculoase.

După ce Kanye West şi noua sa cucerire, Julia Fox, şi-au făcut o intrare spectaculoasă la parada Kenzo, în ținute din denim, iată că un nou show le-a făcut pe vedete să aleagă ținute îndrăznețe.

Prezentarea Schiaparelli a făcut furori, iar vedetele care au ales piesele acestei case de modă au atras toate privirile.

Printre ele se numără și actrița transgender Laverne Cox, în vârstă de 49 de ani, care a devenit faimoasă în urma serialului TV „Orange Is The New Black”. Aceasta și-a arătat picioarele tonifiate într-o rochie blazer Schiaparelli decoltată și a purtat o pălărie aurie.

O altă apariție spectaculoasă a fost Nadia Lee Cohen, o fotografă de origine britanică. Ea a ales niște accesorii inedite de la Schiaparelli. (vezi mai multe imagini în galeria foto de mai jos)





Kanye West, Julia Fox și fotograful Richie Shazam



Sursă foto: Getty Images, Instagram

Vezi și: SURVIVOR: ExtraShow