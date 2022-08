Asiana Peng sare în apărarea lui Luca Reghecampf și își critică dur mama: „E bipolară!”

Fosta gimnastă nu s-a mai putut abține și a criticat-o dur pe mama sa, asta după ce femeia a declarat în mod public faptul că familia lui Luca Reghecampf nu ar avea bani pentru nunta celor doi tineri. Asiana Peng a spus cum stau, de fapt, lucrurile în relația cu fiul antrenorului.

Asiana Peng și Luca Reghecampf formează un cuplu de câțiva ani buni și împreună trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. După anunțul despre nuntă, mama fostei gimnaste a spus în spațiul public faptul că familia lui Luca Reghecampf nu ar avea bani pentru marele eveniment. Acum, Asiana sare în apărarea iubitului ei și mărturisește cum stau, de fapt, lucrurile în relația lor.

Cu toate că sunt împreună de foarte mult timp, Asiana Peng declară că nu a fost vorba de nicio oficializare a poveștii lor de dragoste și că nu înțelege de ce mama ei a decis să facă publice asemenea informații.

Mai mult decât atât, viitoare noră a lui Laurențiu Reghecampf dezvăluie că a avut nevoie de cărți psihologice pentru a-și înțelege cumva părintele. Printre altele, tânăra recunoaște că mama ei ar suferi de bipolaritate.

„Din orice face scandal, e bipolară, acum râde, acum te ia la șuturi. Nu îi fac față, îmi ia toată energia. Am citit cărți de psihologie ca s-o înțeleg pe mama. Eu am plecat la Survivor pentru că m-am certat cu ea. Mi se oferea o oportunitate să plec. I-am zis să nu facă nimic în legătură cu mine, și când m-am întors de acolo am avut șocul vieții. O chemau la emisiuni, se gătea toată să se ducă. Am blocat-o peste tot”, a spus Asiana Peng pentru Click.ro.

De asemenea, tânăra se simte vinovată pentru ceea ce a susținut mama sa și spune că astfel de situații îi fac rău iubitului ei, dar și familiei sale. Declarațiile Silvanei Peng îl privește pe Laurențiu Reghecampf, dar și pe Mariana Pfeiffer.

„Îmi pare rău și mă doare că, involuntar, îi fac rău lui Luca și familiei lui. Înainte plângeam și mă învinovățeam pe mine. Nu am făcut nimic, m-am lăsat de gimnastică și mi-am văzut de școală. Am terminat școlile, acum vreau să-mi găsesc un rol în viață, nu să bâzâi”, a mai spus fosta gimnastă în vârstă de 21 de ani.

