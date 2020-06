Au avut curaj și au recunoscut că sunt pansexuale. Ele sunt vedetele care se identifică cu această orientare

Tot mai multe vedete au prins curaj și au vorbit sincer despre orientarea lor sexuală. La fel au făcut și 6 celebrități de peste Ocean, care au recunoscut că sunt pansexuale.

Pansexualitatea sau omnisexualitatea este o orientare sexuală din spectrul multisexualității, alături de identități precum bisexualitatea și polisexualitatea.

Aceasta se referă la capacitatea de a simți atracție sexuală (și romantică) față de oricine, indiferent de sexul biologic și de identitatea de gen a acestuia.

Această categorie include femei, bărbați, androgini și persoane non-binare. Iată câteva celebrități pansexuale despre care ar trebui să afli mai multe.

Cara Delavigne

Fotomodel și actor, Cara a declarat recent: "O să rămân întotdeauna, probabil, pansexuală. Oricum ar alege cineva să se identifice, fie că este vorba de el, ea, sau ei, eu pur și simplu mă îndrăgostesc de persoana respectivă". Declarația a venit la scurt timp după ce vedeta s-a despărțit de partenera ei, Ashley Benson.

Bella Thorne

Într-un interviu cu Morning America, actrița Bella Thorne a declarat că se identifică pe sine ca pansexuală. După ce i-a fost explicat înțelesul termenului cu amănunt de detaliu, aceasta a zis că nu simte că bisexualitatea era încadrarea potrivită pentru ea. "Îți place ceea ce-ți place... nu contează dacă este o femeie, un bărbat, sau... un el, o ea, sau "ei". Literalmente îți place personalitatea, îți place ca om", a declarat Bella.

Miley Cyrus

Miley a fost întrebată de Variety când a început să se identifice ca pansexual. Ea a zis: "Eu cred că m-am lămurit cine sunt. Am fost la centrul LGBTQ din Los Angeles și am început să le aud poveștile. Am văzut un om care nu se identifica nici ca femeie, nici ca bărbat. Uitându-mă la el mi-am dat seama că este frumos și sexy, dur, dar vulnerabil, feminine, dar masculin. Și m-am simțit apropiată de acea persoană. Și m-am simțit mai apropiată decât de oricine altcineva din viața mea. Deși oamenii mă văd diferită, eu mă simt mult mai neutră decât par. Cred că este prima persoană de gen neutru pe care am întâlnit-o. Odată ce mi-am înțeles genul, mi-am înțeles sexualitatea mai bine. Eram ceva de gen “Oh!, de-asta nu mă simt nici normală nici gay! Deoarece nu sunt.”

Amber Heard

Fosta soție a lui Johnny Depp este adeseori etichetată ca bisexuală, dar aceasta a declarat la un eveniment "Nu mă văd definită niciodată de persoana cu care sunt împreună. Nu mă văd definită ca aparținând unui gen sau al altuia."

Kesha

În 2010, Kesha a vorbit despre sexualitatea ei spunând că îi plac oamenii și că nu se va lăsa etichetată ca normală sau gay. Deși nu a declarat că fi pansexuală, artista a spus că: "Nu iubesc doar bărbații. Iubesc Oamenii. Nu este vorba de gen. Este vorba de spiritul persoanei cu care ești."

Sia

Incredibila cântăreață Sia nu și-a declarat nicodată oficial sexualitatea. Dar a spus într-un interviu că, înainte de a fi faimoasă, a ieșit și cu bărbați și cu femei. “Nu-mi pasă de gen, îmi pasă de oameni. Întotdeauna am fost...flexibilă.”

