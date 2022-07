Augustin Viziru nu a susținut-o pe Elena Chiriac la Survivor România, deși erau buni prieteni la Ferma Vedetelor

Augustin Viziru și Elena Chiriac nu mai sunt la fel de apropiați precum erau la Ferma Vedetelor. Iată ce s-a întâmplat între ei!

Augustin Viziru și Elena Chiriac au fost colegi pe parcursul competiției „Ferma Vedetelor”, acolo unde au împărțit și bune și rele, fiind alături unul de celălalt până în ultimul moment al show-ului. Cu toate că în finală ambii au ridicat marele trofeu și au promis că vor împărți premiul, ulterior lucrurile au degenerat. Acum, actorul nu și-a susținut fosta aliată la Survivor România, lucru care a dezamăgit-o pe sportivă.

„Din păcate, legătura s-a rupt. Diferențele din viața de acasă ne-au împărțit drumurile, el are probabil alte priorități. Am crezut că mă va susține la „Survivor sau că mă va felicita pentru parcursul meu. A ales să nu o facă, nu știu exact de ce. Poate că el vede lucrurile altfel decât mine în situația asta. Simt că am pierdut un prieten. E dureros când așteptările tale nu se îndeplinesc. Și, deși cunosc teoria că nu este bine să ai așteptări, câteodată mai clachez și eu”, a spus ea pentru viva.ro.

Întrebată dacă va mai apărea în vreun reality show, Elena Chiriac a spus că nu exclude această varieantă. Fiind dependentă de adrenalină, tânăra își dorește în permanență să testeze noi senzații!

„Sunt șanse mari să mă mai întâlniți într-un reality show. Nu mă satur niciodată, sunt tânără și dependentă de adrenalină. Nu mă las până nu iau o dată locul 1, poate că a treia oară e cu noroc. Nu-mi place să-mi dezvălui dorințele până nu se îndeplinesc. Când va fi un proiect mare, veți afla când se va anunța oficial, până atunci sunt activă zilnic pe rețelele de socializare”, a declarat ea pentru sursa citată.

Sursă foto: Facebook/Elena Chiriac