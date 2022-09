Averea lui Alexandru Arșinel. Fostul actor era unul dintre cei mai înstăriți oameni din branșă

Alexandru Arșinel a ocupat funcția de director artistic al Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” din București, după ce a preluase conducerea acestuia în 1998. Activitatea sa bogată în teatru și film i-a adus venituri importante, pe care le-a economisit de-a lungul anilor. Ce avere apucase să strângă Alexandru Arșinel.

Alexandru Arșinel a fost unul dintre cei mai înstăriți actori din România. Din postura de director de teatru avea un salariu anual de aproape 80.000 de lei, conform declarației sale de avere din 2021.

Pe lângă aceste venituri, actorul beneficia de indemnizație de revoluționar (33.700 de lei pe an), pensie (73.500 de lei pe an) și indemnizație de handicap gradul 2 (10.800 lei pe an). În 2021 declarase că a încasat 30.120 de lei din drepturi de proprietate intelectuală.

Actorul a fost un om chibzuit și a pus mare parte din venituri la păstrare, în mai multe conturi bancare.

La nivelul anului 2021, bilanța sa financiară se prezenta astfel:

158.000 de lei în conturi curente; 33.300 de euro și 900.000 de lei în depozite bancare deschise de-a lungul anilor; 174.566 lei în fonduri de investiții (inclusiv pensii private).

Alexandru Arșinel, patru case și patru terenuri

Tot în 2021, Alexandru Arșinel declarase că deține trei case de vacanță, dintre care una moștenită de la părinți, și un apartament în București. La capitolul terenuri, actorul era co-proprietar pe trei terenuri intravilane și unul extravilan.

O colecție de timbre, evaluată la 5.000 de euro, și un autoturism din 2005 sunt alte două bunuri personale declarate de marele actor în 2021.

Alexandru Arșinel avea doi băieți, Cristian și Bogdan Arșinel, care vor prelua toate bunurile tatălui lor.

Alexandru Arșinel a murit joi, la Spitalul Universitar de Urgență București. Actorul avea 83 de ani. În urmă cu câteva luni apucase să spună că are o ultimă dorință , adresată lui Dumnezeu.

Fotografii: Agerpres

Vezi și VIDEO: