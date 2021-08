Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu, a împlinit 17 ani. Ce mesaj i-a transmis vedeta PRO TV

Copilul ei este aproape de a deveni 100% independent, însă Mihaela Rădulescu a recunoscut că mai are de învățat în a-i oferi libertatea pe care o cere vârsta sa. Vedeta PRO TV a dezvăluit că Ayan a crescut prea repede.

Ayan împlinit 17 ani, motiv pentru Mihaela Rădulescu să intre în panică. Se apropie momentul în care trebuie să-l lase pe fiul ei să-și ia zborul de lângă „cuib”, deși adolescentul duce o viață aproape independentă.

Vedeta PRO TV, care este detectiv la Masked Singer România , a postat un mesaj sugestiv pe rețelele sociale. Mihaela Rădulescu a mărturisit că nu prea mai are ce să facă pentru fiul ei, care e deja „bărbat în toată regula”.

„Nu-mi pasă că nu-s cele mai reușite poze. Mi-ajunge să știu că am fost împreună, de ziua lui, așa cum am fost mereu - cu aceeași iubire strașnică, cu același chef de viață, cu aceeași bucurie cu care m-a încărcat de când l-am adus pe lume. E tot puiul meu, e tot sufletul meu, chiar dacă e bărbat în toată regula. A crescut prea repede, dă de viață pe cont propriu, muncește pentru ce visează… Am tot mai puține de făcut pentru el, învăț să mă dau ușor deoparte și să-l las să zboare. Uf…., mai am de-nvățat”, a scris Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Ayan, care a preluat numele tatălui său, Elan Schwartzenberg, studiază în Statele Unite la o școală privată.

Încă de la 15 ani este campion la Muay Thai (box thailandez), de patru ori campion la Krav Maga (artă marțială de autopărare) şi medaliat la Kickboxing.

Pe lângă aceste sporturi, Ayan participă la maratoane, practică fotbal, tir, escaladă, şah, motocros, ciclism, tenis, înot, schi, snowboard, skateboard, wakeboarding, schi nautic, dar şi planorism.

Fotografii: @mihaelaradulescuschwartenberg

Vezi și VIDEO: