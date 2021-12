Ben Affleck, cel mai sincer interviu. A vorbit despre căsnicia cu Jennifer Garner și problemele cu alcoolul

Ben Affleck a oferit recent un interviu pentru “The Howard Sten Show”, în care a vorbit despre căsnicia cu Jennifer Garner și problemele sale cu alcoolul. Se știe că starul de la Hollywood a dus o luptă crâncenă cu dependența de alcool și chiar a fost internat de mai multe ori într-o clinică de dezalcoolizare.

Actorul de 49 de ani a declarat că se simțea captiv în mariajul cu Jennifer Garner și a început să bea din cauză că era prizonier într-o căsnicie nefericită, scrie Page Six.

“Probabil, într-un final, am fi ajuns să sărim unul la gâtul altuia. Probabil aș fi băut și acum”, a mărturisit Ben Affleck.

“Am început să beau pentru că mă simțeam captive. Eram ceva de genul: Nu pot pleca pentru că la mijloc sunt copii, dar nu sunt fericit. Ce să fac? Și beam o sticlă de scotch, apoi adormeam pe canapea, ceea ce nu a fost o soluție”, a adăugat actorul.

Actorul a explicat că el și Jennifer Garner au încercat să-și salveze căsnicia de mai multe ori de dragul celor trei copii. Ben Affleck și Jennifer Garner au două fete: Violet (16 ani) și Seraphina (12 ani) și un băiat, pe nume Samuel, în vârstă de 9 ani. Cuplul s-a căsătorit în 2005 și a divorțat în 2018.

“Am încercat, chiar am încercat, pentru că aveam copii, dar amândoi am simțit că nu ăsta e modelul de căsnicie pe care vrem să-l aibă copiii noștri. Tot ce s-a scris în presă despre divorțul nostru nu este adevărat. Adevărul este că ne-am acordat timp, am luat această decizie... și ne-am separat. Am avut o căsnicie care nu a funcționat. Asta se întâmplă. Este o persoană pe care o iubesc și o respect, dar cu care nu mai puteam fi însurat”, a mai spus Ben Affleck.

Mărturisirile lui Ben Affleck se pare că nu i-au picat bine lui Jennifer Garner. Apropiații actriței au spus că vorbele lui Ben au fost ca “o palmă peste față” pentru Garner.

Fotografii: Getty Images

