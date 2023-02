Bia Khalifa, adevărul despre relația cu Fulgy de la Clejani: „Am văzut ce a postat”

Din luna ianuarie, Fulgy de la Clejani și Bia Khalifa s-au afișat împreună în mediul online, iar multă lume a afirmat că ei formează un cuplu, fără ca vreo persoană implicată să comenteze, cel puțin la început, pe marginea acestui subiect.

Zilele au trecut, Bia Khalifa și Fulgy de la Clejani au confirmat până la urmă că au o relație, însă totul părea că s-a năruit după ce au mers în vacanță în Italia, mai exact la Milano. Odată întorși în România, cei doi au avut probleme pe aeroportul din Otopeni, deoarece vedeta OnlyFans a făcut scandal, a avut un comportament agresiv și i-a înjurat pe oamenii legii, astfel că a fost încătușată și a primit o amendă de 4.000 de lei. Apoi, la câteva ore distanță, Bia Khalifa s-a postat din club, în timp ce se săruta cu o fată, iar Fulgy de la Clejani le-a arătat fanilor din mediul online că este cu altă fată.

Surpriza a venit însă după alte câteva ore de la acele postări! Într-un interviu pentru Click, Bia Khaifa a dezvăluit că știe ce a făcut iubitul ei, i-a văzut postările din mediul online, dar nu are nimic împotrivă cu acest lucru și că ea și Fulgy de la Clejani sunt în continuare un cuplu. Ba mai mult decât atât, în timp ce vorbea cu reporterii, Bia Khalifa se afla în mașină alături de iubitul ei, iar cu o zi înainte fusese la aniversarea mamei lui Fulgy, Viorica de la Clejani.



„Nu m-am despărțit de Fulgy nici măcar o clipă! De unde și până unde acest lucru? Eu și acum sunt cu el în mașină! Am văzut ce a postat pe rețelele de socializare iubitul meu, însă vreau să zic că eu dorm cu el în pat și stau sub același acoperiș... nu alta. Am văzut filmulețul, asta este! Ce vrei să îi fac? Se mai întâmplă! Fata aia s-a frustrat tare. Ea este o roată de rezervă fără bani. Eu sunt Bia cea blondă și cu bani. Mi-am dat seama că eu cu Fulgy suntem un cuplu tare invidiat. Luni am fost la «mama soacră», pentru că a fost ziua ei de naștere. Ne înțelegem foarte bine. A fost frumos la aniversarea ei, ne-am distrat, am râs, am glumit. I-am cumpărat un cadou foarte frumos, sper să-i placă. Nu vreau să dezvălui încă ce cadou, pentru că aștept o reacție din partea ei. Dar pot să zic că este un lucru ce mi l-aș cumpăra și mie, atât”, a spus Bia Khalifa pentru sursa citată.