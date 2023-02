Bia Khalifa, prima reacție după ce s-a scris că s-ar fi despărțit de Fulgy de la Clejani

În urmă cu mai multe săptămâni, Fulgy și Bia Khalifa au început să se afișeze împreună pe rețelele de socializare, după care ei au confirmat oficial că formează un cuplu.

Bia Khalifa chiar s-a mutat în locuința fiului Clejanilor, iar toată lumea din showbiz vorbea doar despre noul cuplu monden. Asta până când vedeta OnlyFans și-a sărbătorit ziua de naștere, iar Fulgy nu a fost prezent la petrecere!

Odată ce aceste informații au apărut în spațiul public, presa mondenă a notat că Bia Khalifa și Fulgy de la Clejani s-ar fi despărțit și nu mai formează un cuplu. Însă acum tânăra a spus adevărul despre relația lor.

„Peste tot scriu de toate despre mine. De când mă știu, se tot scrie… Iar chestia cu Fulgy, cum că ne-am despărțit, nu e adevărată. Faptul că nu postăm zilnic și poate am și eu treabă… De exemplu, acum sunt în Bistrița la mine, să-mi fac niște acte. Nu înseamnă că ne-am despărțit sau nu știu ce! Suntem bine mersi, stau la el, nu ne-am certat, nu nimic. El a întârziat la ziua mea, a avut ceva treabă, dar eu am fost înțelegătoare. El, totuși, a fost prezent de ziua mea, pentru că el, la ora 12 noaptea, a fost cu mine! Eu am petrecut, cum ar veni, tot pe 29 spre 30 noaptea, nu-i ca și cum m-ar fi încălzit că a venit el cu fetele. Oricum, am invitat foarte multe fete și erau 2-3 băieți acolo”, a fost prima reacție pe care a avut-o Bia Khalifa, potrivit celor de la Cancan.