Bianca Adam, alias Tequila, bătută în parcare de un dezvoltator imobiliar. Ce chin a îndurat

Bianca Adam, care în mediul online este cunoscută sub numele Tequila, a fost victima unei agresiuni cumplite în plină stradă. Vloggerița a povestit totul pe canalul ei de YouTube. „N-am să răspund la ură cu ură”.

Bianca Adam a fost agresată fizic pentru un motiv care nu justifica sub nicio formă asemenea comportament. Tânăra a depus plângere la poliție și așteaptă ca autoritățile să-i facă dreptate.

„Adevărata putere înseamnă să știi să-ți gestionezi puterea. Eu acum aș putea să răspund la ură cu ură. Să vă dau numele, Facebook-ul, afacerea acestui agresor, ca să vă țin departe de el. Doar că asta e departe de valorile mele morale”, își începe Tequila povestea.

Vloggerița a povestit că totul necazul i s-a tras după ce a parcat în locul nepotrivit. Din cauza lucrărilor de reparații de pe strada ei, tânăra nu și-a putut folosi locul de parcare, așa că a căutat altul.

„Dezvoltatorul blocului meu m-a sunat și m-a rugat să-mi mut mașina și să o pun în fața sălii de fitness și, dacă cineva îmi zice ceva, să spun că el mi-a zis să o las acolo”, continuă Tequila, care și-a lăsat numărul de telefon în parbriz, pentru orice eventualitate.

„Eventualitatea” s-a produs și cineva a sunat-o să coboare să-și mute mașina fiindcă „mi-ai spart marmura”. Persoana respectivă, tot dezvoltator imobiliar, însă al altui bloc, o făcuse vinovată de ciobirea unei bucăți de marmură de la intrarea în sala de fitness.

Limbajul folosit de bărbatul de la telefon a speriat-o pe Tequila, care și-a sunat mama și propriul dezvoltator imobiliar pentru a-i anunța în ce situație se află. Când a coborât să vadă ce anume i se impută, bărbatul a devenit agresiv. I-a smuls telefonul din mâini, a lovit-o, l-a lovit și pe Brandi, vloggerul care coborâse în stradă odată cu ea.

„A sărit la bătaie, m-a împins, mi-a smuls telefonul din mână (...) Eu nu mai aveam telefon în momentul ăla, moment în care eu am scos spray-ul, el îl ataca e Brandi, l-am spray-at (...) Am fugit foarte tare în momentul ăla, iar el cu telefonul meu a aruncat foarte puternic în Brandi și i-a spart capul. Eu am fugit în magazinul de lângă, magazinul care aparține blocului, să cer ajutor. Am rămas fără telefon, mi-au căzut cheile de la mașină (...)”, a dezvăluit Tequila.

Tânăra a povestit că a cerut ajutor de la oamenii care se aflau în magazinul de lângă bloc, însă nimeni nu a intervenit nici să-i dea un telefon pentru a suna la poliție.

Tequila crede că reacția impasibilă a celor din jur se datorează faptului că ea avea o ținută „de stradă”, ce nu le inspira încredere.

„Eram îmbrăcată foarte sport. Efectiv, ca pe acasă, plus un hanorac. Chestia asta a dăunat cel mai mult, având în vedere stereotipurile care există în țara noastră. O să vă explic cum am mers, o jumătate de oră, în tot carrtierul și am cerut ajutor și absolut nimeni nu mă ajuta”, a spus cu ochii în lacrimi, Tequila.

Fiindcă nimeni nu intervenea, de teamă că agresorul i-ar putea face rău lui Brandy, Tequila s-a întors să-i caute și să-și ajute prietenul. Atunci, agresorul s-a dezlănțuit.

„Mă trezesc cu el, un metru optezeci de om, mă trezesc că iese cu un fier de 2-3 metri, din ăla de construcții. Din ăla de se pune la bazele blocului (...) că înjură și aleargă spre mine cu el și mi-l înfige, efectiv, în picior, dă cu toată forța lui.”

Incidentul s-a petrecut la 26 mai, în jurul orei 13.00, iar vloggerița a reușit să recupereze, din telefonul distrus, tot ce a flmat pe ascuns în acea zi. Ea le-a prezentat poliției și speră să i se facă dreptate. Imaginile AICI.

Fotografii: @bieadam

Vezi și VIDEO: Tequila, o zi în culisele vloggingului