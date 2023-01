Bianca Drăgușanu a ajuns pe mâinile medicilor din cauza unui produs cosmetic

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute persoane din showbizul românesc, fiind întotdeauna în lumina reflectoarelor datorită modului său unic de exprimare. Aceasta a reușit să creeze foarte multe controverse de-a lungul timpul din cauza operațiilor estetice pe care le-a tot făcut. Recent, ea a ajuns pe mâinile medicilor, dar nu din cauza intervențiilor, ci pentru că a folosit un produs cosmetic.

Bianca Drăgușanu a ajuns din nou pe mâinile medicilor, însă de această dată nu este vorba despre o operație estetică, ci despre un control dermatologic. Vedeta a fost nevoită să apeleze la specialiști după ce a folosit un produs cosmetic care nu i-a făcut tocmai bine pielii. Având în vedere faptul că diva a spus că trebuie să își aplice doar cremă pe pleoape, se prea poate ca totul să fi pornit de la un fard a cărui ingrediente nu erau verificate corespunzător.

Actuala iubită a lui Gabi Bădălău a spus pe Instagram că este fericită de existența filtrelor de înfrumusețare deoarece în această perioadă are interzis la machiaje:

„Ce norocoase suntem noi că avem filtrele aste de pe Instagram. Eu mă confrunt cu o mică problemă dermatologică, adică am făcut o iritație, o alergie, ceva de la un produs cosmetic și, în urma unui consult de specialitate trebuie să stau nemachiată câteva zile, pentru că trebuie să mă dau cu tot felul de creme pe pleoape, dar sunt așa de fericită, pentru că avem filtrele astea, am și gene, am și eyeliner, am și un pic de blush în obraji. Ce-mi mai trebuie mie make-up, găsim problema, o rezolvăm și după vedem dacă ne mai machiem sau nu. Clar, fără doar și poate, filtrele astea sunt o invenție dumnezeiască, adică te doare la papuc. Pe vremea asta, ce să te mai machiezi. (…)', a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.

Bianca Drăgușanu este foarte atentă atunci când vine vorba despre aspectul ei fizic și recunoaște că în trecut a ținut o dietă strictă pentru a nu se îngrășa. Acum însă, ea trebuie să consume mâncare adecvată pentru a-și putea duce la bun sfârșit toate activitățile:

'Am trecut și prin diete, am trecut și prin faza când mâncam o cireașă sau o roșie pe zi, acum dacă nu mănânc nu pot să-mi duc sarcinile la bun sfârșit, nu pot să fac sală, nu pot să fac sport. Nu am de unde să-mi iau energia dacă nu mănânc, mi se pare esențial să mănânci cât să trăiești, dar am perioade când plec în vacanțe unde mănânc că îmi place să mănânc', a mai spus ea.

Sursă foto: Bianca Drăgușanu/Facebook, Bianca Drăgușanu/Instagram

