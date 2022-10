Bianca Drăgușanu susține că i-au fost furate modelele de rochii: „A fost desenată de mine și croită special”

Ziua nu a început foarte bine pentru Bianca Drăgușanu, care a realizat cu stupoare că cineva i-a copiat modelele de rochii și le vinde sub propriul brand. Este vorba despre o așa-numită creatoare de modă, pe care diva susține că o cunoaște. Iată ce mesaj a transmis fosta asistentă TV pe rețelele de socializare!

Citește și Doru Ana a murit la 68 de ani

Bianca Drăgușanu este recunoscută pentru caracterul său impunător, dar și pentru faptul că nu se ferește niciodată să spună lucrurilor pe nume. În urmă cu foarte puțin timp, blonda a realizat că o anumită persoană a avut curajul să îi copieze modelele de rochii și să le vândă sub brandul respectiv, motiv pentru care a decis să comenteze situația chiar în fața urmăritorilor ei.

Deși ar trebui să fie supărată, vedeta afirmă că se mândrește atunci când cineva o copiază! „Creatoarea de modă”, cu care Bianca Drăgușanu a mai interacționat în trecut, a luat modelul unei rochii făcute de ea în anul 2019 și l-a vândut în propriul magazin.

„Eu sunt foarte șmecheră. Sunt această Bianca Donatella a României, care face rochii foarte mișto. Credeți-mă că atunci când mi-am făcut rochia nu m-am inspirat de absolut niciunde. Am luat breteluță cu breteluță, danteluță cu danteluță.

Mă simt foarte bine atunci când sunt copiată. Știu, sunt lipsită de modestie câteodată, dar așa sunt eu! Și mă iubesc așa cum sunt, lucru pe care ar trebui să îl faceți și voi”, a spus Bianca Drăgușanu la InstaStory.

Drept dovadă, fosta asistentă TV a publicat o fotografie în care purta rochia respectivă, iar la descriere a notat : „Produs executat in 2019 in atelierul meu. Rochia a fost desenata de mine si croita special pt ziua mea de nastere (6.03.2019) O puteti comanda in continuare in atelierul meu”.

Sursă foto: Instagram/Bianca Dragusanu

VEZI ȘI: De ce sa nu te casatoresti anul asta