Bianca Drăgușanu, despre rivalitatea dintre ea și Anda Adam: „Au fost răutăți, dar nu gratuite”

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai controversate persoane din showbizul românesc din cauza modului de exprimare direct pe care îl prezintă ori de câte ori are ocazia. Aceasta nu a fost ferită nici de scandaluri mediatice, fiind protagonista unor adevărate conflicte desfășurate în spațiul public.

Unul dintre cele mai cunoscute scandaluri în care Bianca Drăgușanu a fost implicată este, de departe, cel cu Anda Adam. Cele două au început să își arunce săgeți și vorbe grele după ce blondina s-a căsătorit cu Victor Slav, bărbatul alături de care cântăreața a petrecut 8 ani din viață.

Imediat după oficializarea relației Victor Slav-Bianca Drăgușanu, în presa tabloidă au apărut tot mai multe articole în care cele două personalități erau comparate. Ulterior, invitate la diferite emisiuni, fiecare dintre ele a spus ce are pe suflet, iar vorbele au fost interpretate în așa fel încât o simplă ceartă să se transforme într-un război plin de acuzații și cuvinte grele.

Acum însă, după ce fiecare dintre ele și-a văzut de propria viață, Anda Adam având o relație cu Yosif, iar Bianca Drăgușanu cu Gabi Bădălău, cele două vedete au putut vorbi liber despre conflictul desfășurat în urmă cu câțiva ani.

Astfel, invitată la o emisiune mondenă, Anda Adam a spus faptul că între ea și Bianca nu există o ură sau o rivalitate:

„Niciodată nu a fost o rivală și 80% din articolele apărute, în momentul în care ei au devenit un cuplu, au fost foarte mult inventate. Cred că ne-ar lua o emisiune întreagă să povestim despre fiecare articol în parte și ce procent din el are sâmbure de adevăr. Niciodată nu am încercat să o copiez și nu am făcut-o pentru că suntem și foarte diferite ca stil. Cred că pur și simplu, fiind pe val atunci, ca și prezență și fiind un cuplu nou, monden, ieșind la foarte multe evenimente împreună și el ieșind din acea relație lungă cu mine au fost în atenția presei mult și puțin poate prea mult”, a spus Anda Adam.

Aceasta a mai adăugat și faptul că Bianca Drăgușanu și-ar fi cerut scuze de la ea pentru tot conflictul provocat:



„Mai mult decât atât, în ultimul timp am ajuns, printr-o persoană comună, să facem o discuție în care am ajuns la concluzia că nu avem nimic de împărțit una cu cealaltă. Personal Bianca Drăgușanu mi-a spus, recent, că nu are absolut nimic cu mine și că îi pare rău că uneori a fost răutăcioasă fără motiv”

Acum, Bianca Drăgușanu a venit cu un răspuns pentru cântăreață, în contextul scandalului izbucnit în urmă cu mulți ani:

„Eu nu am spus neapărat lucruri rele. Să zic că au fost așa mici răutăți pentru că în urmă cu vreo 10 ani, ea a fost foarte ofticată de faptul că eu m-am măritat cu Victor în șase luni și ea nu a reușit să se mărite în 8 ani. A făcut ea niște răutăți atunci, că nici la mine răutățile pe care le-am zis nu au venit gratuite și pe baza unor chestiuni nerezolvate între noi, de-a lungul eu am mai înțepat-o cu câte o vorbă copilărească”, a explicat Bianca Drăgușanu.

Bianca a mai recunoscut și faptul că în contextul unor emisiuni a luat în derâdere situația dintre ea și Anda Adam și a făcut mai multe declarații „la caterincă”:

„Au fost răutăți, dar nu gratuite. Lumea nu a știut niciodată ce este în spatele răutăților mele. Nu a fost niciodată invidie sau gelozie că eu nu aveam de ce să fiu geloasă pe ea. Într-adevăr, când am mai fost chemată la TV la diferite provocări și am fost întrebată de anumite contexte, pe mine m-a apucat așa caterinca și am făcut un mișto.Prin prietena mea, care a fost așa un fel de punte, i-am zis că nu am nicio treabă cu ea și să îi transmită că mie chiar îmi pare rău că au existat între noi contrele astea, de fapt mai mult din partea mea că ea a fost mereu foarte matură și civilizată. I-am zis să îi transmită că am avut scăpările acelea răutăcioase, mă rog, copilărești și nu am nicio treabă cu ea”, a mai adăugat Bianca Drăgușanu pentru wowbiz.

Într-un final, Bianca Drăgușanu a declarat că nu simte niciun sentiment de rivalitate între ea și Anda Adam, ba din contră, blondina consideră că nu ar trebui comparată cu celebra artistă:



„Noi două nu am fost niciodată rivale. Îmi asum că unele glume poate nu aveau legătură cu femeia și nu aveam de ce să fac anumite afirmații la adresa ei care au fost răutăcioase.

Presa ne-a comparat mereu, pentru că ea era fosta, eu eram actuala. Eu eram soția și ea era fosta iubită și na, presa așa a vândut anumite chestii. Nu există grad de comparație între noi și nici rivalitate nu a existat și nu avem nimic una cu alta. Nu avem nici motive să ne dușmănim, dar nici să ne iubim. Nu avem motive să interacționăm una cu alta, dar a fost această prietenă a mea care a făcut o punte. De fapt, eu am o părere doar de bine despre ea”, a explicat Bianca.

