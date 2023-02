Bianca Drăgușanu a deschis un proces împotriva Claudiei Pătrășcanu, după ce a fost numită „prostituată”

Scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu durează deja de prea mult timp, motiv pentru care blondina a decis să meargă în fața instanței! Aceasta cere daune materiale uriașe de la fosta soție a lui Gabi Bădălău, după ce a fost acuzată de prostituție.

Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu ocupă primele pagini ale site-urilor tabloide din cauza scandalului în care sunt implicate de aproape un an de zile. Cele două au început să se certe în cadrul unor emisiuni mondene, apoi conflictul s-a mutat pe rețelele de socializare. După ce și-au adus injurii, cuvinte jignitoare și acuzații grave, cele două nu au încheiat disputele și ar urma să se prezinte în fața instanței.

În ultimele declarații făcute publice de Claudia Pătrășcanu, aceasta o acuza pe blondină de prostituție și alte ocupații mai puțin onorabile. Mai mult decât atât, artista susținut că vedeta îi face vrăji lui Gabi Bădălău și că afaceristul i-ar fi cerut ajutorul pentru a scăpa de magia Biancăi.

”Eu n-am să-l uit pe Gabi când a venit în casa mea și mi-a descris-o pe câți bani a luat-o în Maldive și că e o prostituată de care nu mai scapă, care i-a făcut vrăji, că a găsit manajera niște ace înfipte în pernă. M-a rugat din suflet să-l duc la preot ca să-l scape de ea și tot n-a putut să scape, nu mai are scăpare, din păcate pentru el nu mai are scăpare. Nu am să-i permit acestei individe, un nimic de om, să vorbească despre copiii mei”, spunea Claudia Pătrășcanu

Atunci când a auzit aceste cuvinte, blondina nu s-a mai putut abține și a deschis un proces împotriva fostei soții a lui Gabi Bădălău. În prima fază, vedeta a cerut o ordonanţă preşedinţială prin care artista să fie obligată, legal, să își mai dea cu părerea despre ea, termenul fiind stabilit chiar pe 1 martie. Ulterior, aceasta are de gând să o pună la cheltuială pe Claudia Pătrașcanu, cerându-i daune materiale.

”Trebuie să și demonstreze. Totul se plătește, este karma fiecăruia. Și sunt curioasă de unde o să plătească. M-am săturat să tot las de la mine, am ajuns la vorba aceea: `Pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești`”, a spus Bianca pentru FANATIK.

Conform informațiilor obținute de sursa citată, Bianca Drăgușanu i-ar putea cere Claudiei daune materiale în valoare de până la 100.000 de euro. Atunci când artista a auzit despre ce sumă este vorba, a susținut că blondina folosește forme de șantaj:

”Nu știu cum și de unde apar aceste speculații?! Nu știu cine și ar permite să ceară această sumă (în jur de 100.000 de euro, n. red.) de la mine și pe ce considerente… mi se pare o formă de șantaj, șărlătănie.”, a spus ea pentru sursa menționată anterior.

