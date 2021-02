Bianca DrÄƒguÈ™anu, imagini È™ocante! A publicat poze dupÄƒ ce a fost bÄƒtutÄƒ cu bestialitate Ã®n nenumÄƒrate rÃ¢nduri

În urmă cu mai puțin de 24 de ore, în mediul online a apărut o fotografie în care Bianca Drăgușanu este cu fața tumefiată, tabloidele afirmând că imaginea a fost realizată după ce a fost bătută.

Pentru a face lumină în acest caz, imediat după ce a văzut că numele ei este din nou în centrul atenției, Bianca Drăgușanu a făcut mai multe story-uri pe Instagram prin care afirma că acea fotografie a fost realizată anul trecut, imediat după o operație.

„După cum bine știți, eu n-am mințit niciodată în ceea ce privește operațiile estetice sau faptul că mie îmi place să fiu «tunată». Da, îmi plac chestiile astea. Anul trecut, pe vremea asta, mi-am făcut o operație la Călin Doboș. Problema nu e că a apărut această fotografie cu mine tumefiată, pentru că eu, pe parcursul anilor, am greșit cu multe chestii, pentru că am tăcut de multe ori și pentru că am iertat. Voiam să vă spun că poza pe care am văzut-o cu mine nu este deloc una plăcută, pentru că o femeie care trece printr-o operație se umflă la față. Eu am arătat și mai rău la față, pentru că am fost proastă și am tăcut și am iertat. Sunt o femeie care își asumă tot ce face. Acea fotografie era făcută după operație. Eram tumefiată în urma unei operații”, a spus Bianca Drăgușanu.

Apoi, vedeta a continuat și a afirmat că are și imagini realizate după nenumăratele bătăi pe care le-a primit în trecut de la fostul ei iubit. Mai mult decât atât, Bianca Drăgușanu a făcut publice acele fotografii și filmulețe, ținând să precizeze că bărbatul care a agresat-o a fost dat în judecată, iar procesul este în desfășurare în prezent.

„Unde nu e cap, e vai de picioare. Unde e încredere prea multă, e prostie. Dacă tu crezi că dacă ai iertat că ți s-a dat o palmă și că n-o să se mai întâmple niciodată, te înșeli. Vă arăt prin ce am trecut cu câțiva ani înainte. Nu îmi place cum era, dar sunt mai bine acum. Și eu mi-am promit mie că nu voi mai ajunge niciodată în postura în care să compromit ceva în viața mea. Nici măcar o minciună, nici măcar o prefăcătorie. Am învățat din greșeli și n-o să mă mai întorc niciodată în Iad. Nu mă sperie stragetiile voastre prin care dați poze cu mine de când am fost operată. Așa că tomai am publicat eu celelalte poze. Acesta este trecutul meu, acesta este prezentul meu și de aici începe altă poveste. Poza care este în presă este în urma unei operații. Pozele pe care vi le-am arătat pe Instagram sunt în urma unor violențe pentru care am depus și o plângere. Pentru pozele în care am fost snopită în bătaie am depus o plângere de care se ocupă avocatul meu. Este în curs”, a mai afirmat vedeta.

