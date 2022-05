Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce Gabi Bădălău a spus că s-au despărțit și nu mai formează un cuplu

O săptămână care părea că a început prost pentru Bianca Drăgușanu, după ce Gabi Bădălău a anunțat în mod oficial că s-au despărțit , este, de fapt, doar un nou motiv de amuament pentru vedetă.

„După o lungă perioadă de timp în care am fost implicat într-o relație... în urma nepotrivirii de caracter, am decis să rămânem amici, să rămânem cu lucrurile frumoase și să ne vedem fiecare de planurile noastre de viitor... separați. The end”, a scris Gabi Bădălău pe instastory.

Însă, potrivit celor de la România TV, Bianca Drăgușanu nu mai forma un cuplu cu Gabi Bădălău de aproximativ trei săptămâni, după cum a spus chiar frumoasa blondă.

„Mi se pare amuzant că și-a dat seama după trei săptămâni că nu mai suntem împreună. Mai bine mai târziu, decât niciodată. E adevărat că au trecut trei săptămâni de când noi nu mai formăm un cuplu, mai exact de când l-am prins la un party interesant cu domnișoare simpatice. Dar nici prin cap nu mi-a trecut că nu a înțeles că nu ai cum să faci ceea ce a făcut el și să mai fim împreună. Nu am ce declarație să fac. Nu suntem instituții publice să emitem un comunicat oficial să anunțăm această banalitate: că ne-am despărțit. Dar da, confirm. Cum era aia: semnez și susțin? Că dată tot a dat comunicat de presă domnia sa, îl semnez și eu”, a afirmat Bianca Drăgușanu.

