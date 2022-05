Bianca Drăgușanu și-a luat apartament în Paradisul Bogaților:"Bărbații m-au dezamăgit mereu, banii niciodată"

După cearta cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu s-a hotărât să-și achiziționeze un apartament luxos în Dubai. Mai multe vedete din showbiz-ul românesc și-au cumpărat recent case sau apartamente în Dubai, printre care Cătălin Botezatu, actrița Maria Dinulescu, Denisa Tănase, etc.

"De nervi mi-am cumpărat un apartament în Dubai"

Blondina povestea acum câteva luni că are de gând să se mute în Paradisul Bogaților cu Sofia, fiica ei și a lui Victor Slav, dar și cu mama sa. Cea mai recentă achiziție vine în urma unui scandal cu iubitul ei Gabi Bădălău.

Soțul Denisei Tănase, Mircea Brânzei, care are o afacere cu imobiliare în Dubai, este cel care a ajutat-o cu tranzacția.

„M-am enervat foarte tare, la vreo trei zile și de nervi mi-am cumpărat în sfârșit un apartament în Dubai. Bărbații mereu m-au dezamăgit, banii niciodată. Nu vă mai concentrați pe persoane, că persoanele vă dezamăgesc”, a spus diva.

Ce avere are Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu deține pe numele ei un apartament în București, unul în Dubai și o mașină.

"Sunt prea șmecheră"

”Toate bunurile pe care le am eu până în momentul de față, mașină, apartamentul din București și apartamentul din Dubai sunt pe numele meu și sunt cumpărate de mine. Nu sunt cumpărate în rate, eu nu am cumpărat nimic în rate, niciodată în viața mea, până acum.Nu am rate la nimic, îmi aparțin în totalitate, sunt unic proprietar. Nu, pentru că sunt prea șmecheră și îmi permit și n-am muncit degeaba toți anii aceștia", a declarat Bianca Drăgușanu.

Din ce face bani Bianca Drăgușanu

Întrebată despre veniturile sale în emisiunea lui Cătălin Măruță, Bianca Drăgușanu a menționat că își permite orice. Muncește zi de zi și se întreține singură.



A dezvăluit chiar că a avut un contract de imagine cu un studio de videochat care i-a adus peste 100.000 de euro.

„Eu sunt un exemplu de femeie puternică pentru mine și pentru copilul meu. Nu câștig bani pentru că sunt frumoasă, câștig bani pentru că sunt deșteaptă. Îmi permit absolut orice, să merg absolut oriunde. Da, am semnat un contract cu un videochat. Le-am dat o poză să o folosească. Nu am făcut nimic, mi-am vândut imaginea. Nu încurajez pe nimeni să facă nimic, decât ceea ce simte și ceea ce îi place”, a povestit ea la PRO TV acum câteva luni.

Foto Facebook