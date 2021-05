Billie Eilish, imagine de peste 20 de milioane de like-uri. Cum a pozat cÃ¢ntÄƒreaÈ›a Ã®n lenjerie intimÄƒ

Billie Eilish este una dintre cele mai urmărite vedete de pe Instagram. Cu peste 80 de milioane de urmăritori, cântăreața se bucură de o popularitate foarte mare, mai ales în rândul tinerilor. Recent, interpreta și-a surprins fanii cu un look total diferit de cel anterior.

Autoarea hitului ”Bad Guy” și-a schimbat culoarea părului și a renunțat la hainele largi. Cu un nou look, mult mai feminin, Billie a pozat în lenjerie intimă pentru revista Vogue. Așa cum era de așteptat, fanii au reacționat imediat. Una dintre imagini, unde cântăreața apare într-un body nude, a adunat nu mai puțin de 20 de milioane de like-uri în câteva ore.





Admiratorii i-au scris sute de comentarii în care îi apreciază decizia. Aceștia au observat imediat și un tatuaj destul de mare, care se întinde pe coapsă și abdomen, despre care abia acum au aflat.

Este prima dată când cântăreața decide să-și expună corpul în detaliu, arătându-și silueta și tatuajul. Anterior, Billie declara că nu-i place când se discută pe marginea siluetei sale:

”Nu vreau ca lumea să știe totul despre mine. Așa că am ales să port haine largi. Nimeni nu are o părere clară, pentru că nu au văzut ce este ascuns, știi? Nimeni nu poate spune „O, este slabă, grasă, are un fund plat sau are un fund gras. Nimeni nu poate spune nimic din asta pentru că nu știu”.

De această dată, prin intermediul acestui pictorial, cântăreața a dorit să le transmită oamenilor să aibă mai multă încredere în sine, iar dacă simt nevoia unei schimbări - să o facă.

”Îmi plac aceste poze și mi-a plăcut să particip la această ședință foto. Fă ce vrei, oricând vrei. La naiba cu orice altceva”, a scris ea în dreptul unei fotografii.

Sursă foto: Instagram/ billieeilish

Vezi și: Paprikaș cu pui și balmoș