Billie Eilish recunoaște că a început să se uite la filme pentru adulți încă din adolescență

Billie Eilish a dezvăluit o parte a vieții sale private de care nu este mândră. Cântăreața de 19 ani s-a confesat în emisiunea lui Howard Stern și a mărturisit că a început mult prea devreme să urmărească filme pentru adulți.

Pornografia este o „rușine”, spune Billie Eilish , care a mărturisit pe un post de radio că a fost mare consumatoare de filme pentru adulți în adolescență. Cântăreața, care a fost invitată de Howard Stern în emisiunea sa de la Sirius Xm Radio, a dezvăluit că scenele interzise minorilor i-au „distrus creierul”.

„Ca femeie, cred că pornografia este o rușine. Obișnuiam să mă uit mult la filme porno, să fiu sinceră. Am început să mă uit la vârsta de 11 ani. Cred că mi-au distrus creierul și mă simt incredibil de afectată că am fost expusă la atâta pornografie”, s-a confesat tânăra artistă.

Billie Eilish crede că acest comportament nenatural pentru un copil de 11 ani i-a afectat și relația cu partenerii ei, atunci când a devenit activă din punct de vedere sexual.

„Primele dăți când am făcut sex, nu am spus nu lucrurilor care nu erau bune. A fost pentru că am crezut că de asta ar fi trebuit să fiu atrasă”, a recunoscut cântăreața.

Acum, artista se declară ofensată de faptul că indecența este atât de apreciată și se simte vinovată pentru că a crezut că pornografia era ceva ok.

Fotografii: Getty Images/YouTube The Howard Stern Show

