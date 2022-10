Bogdan de la Ploiești și Tzancă Uraganu, ironii pe Facebook: „Frate… tu ești foarte deștept”

Fără doar și poate, Tzancă Uraganu și Bogdan de la Ploiești sunt doi dintre maneliștii preferați ai publicului din România, fiecare melodie pe care ei o lansează ajungând rapid în trending și adunând milioane de vizualizări pe YouTube.

Cei doi artiști nu doar că sunt „colegi” în topurile muzicale din mediul online, dar pare că au și o relație destul de apropiată și fac glume unul cu altul atunci când au ocazia. Spre exemplu, zilele trecute Tzancă Uraganu a fost la Catedrala Mitropolitana din Iași, la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, însă postarea lui de pe Instagram, de la story, a conținut o greșeală gramaticală.

„Sfânta Prasccheva” a scris Tzancă Uraganu pe instastory, după care a revenit pe Facebook și a recunoscut greșeala: „Scuze că am scris greșit! A fost o emoție foarte puternică care am simțit-o! Și na..”. Însă manelistul nu și-a dat seama că și de această dată a făcut o greșeală și a scris „o emoție foarte puternică care am simțit-o”, în loc de „o emoție foarte puternică pe care am simțit-o”.

Unul dintre cei care l-au taxat pe Tzancă Uraganu a fost nimeni altul decât Bogdan de la Ploiești, care nu s-a putut abține și i-a scris în dreptul postării. „Stai liniștit frate știu că a fost din greșeală .. tu ești foarte deștept”, a fost comentariul lui Bogdan de la Ploiești. Comentariu care a primit peste 2.500 de like-uri din partea internauților.

Însă Tzancă Uraganu nu s-a lăsat și i-a răspuns lui Bogdan de la Ploiești: „Ai vrea să fii Unghieră să-mi tai unghiile cu tine?”.

