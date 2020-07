Brad Pitt, în vizită acasă la Angelina Jolie. Cum l-au surprins fotografii când a părăsit reședința actriței

Brad Pitt a fost surprins de fotografii la plecarea din reședința fostei sale soții, Angelina Jolie, din Los Angeles.

Se pare că relația dintre Brad Pitt și Angelina Jolie a început să fie una mai cordială, scrie Daily Mail. Cele două vedete încearcă acum să se înțeleagă mai bine de dragul celor șase copii.

Conform celor de la People, în luna iunie, Brad Pitt a mai făcut o vizită fostei soții, după ce au ajuns la o înțelegere privind custodia comună a doi dintre copii. Acest este un semn că lucrurile s-au mai liniștit între aceștia și acum încearcă să colaboreze în creșterea și educarea copiilor.

Actorul în vârstă de 56 de ani și-a vizitat familia la bordul unei motociclete BMW, iar paparazzii au fost pe poziții. Relaxat și într-o ținută casual, Brad Pitt nu avea cum să treacă neobservat. Ochelarii de soare au copletat outfit-ul effortlessly cool purtat de starul din "Once Upon A Time In Hollywood".