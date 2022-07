Brad Pitt suferă de o boală rară: “Nimeni nu mă crede!”. Ce este și cum se manifestă prosopagnosia

Brad Pitt crede că suferă de prosopagnosie, o boală rară și greu de diagnosticat. Actorul în vâstă de 58 de ani a făcut mai multe mărturisiri într-un interviu pentru GQ.

Starul de la Hollywood apare pe coperta numărului din august a celebrei reviste GQ.

Ce este prosopagnosia, boala de care suferă Brad Pitt

Deși nu a fost diagnosticat în mod oficial, Brad Pitt crede că are prosopagnosia, o boală destul de rar întâlnită și care se manifestă prin dificultatea sau imposibilitatea persoanei afectate de a recunoaște chipurile persoanelor cunoscute. Afecțiunea mai este cunoscută drept “orbul fețelor”.

Cum se manifestă prosopagnosia

Brad Pitt a povestit că din cauza acestei afecțiuni are parte de multe momente în care oameni consideră că e arogant. Specialiștii spun că prosopagnosia este prezentă încă de la naștere și rămâne pe tot parcursul vieții. Prosopagnosia poate fi diagnosticată utilizând teste neuropsihologice, însă niciunul dintre teste nu este foarte fiabil.

El a explicat că de cele mai multe ori este pus în ipostaze stânjenitoare din cauză că nu-și recunoaște interlocutorii.

Brad Pitt se plânge că unii cred că este “distant și inaccesibil”. “Nimeni nu mă crede!”, a declarat Brad Pitt potrivit Page Six. Actorul își dorește să cunoască o persoană care suferă de acceași afecțiune. Momentan, actorul spune că stă în casă și se pregătește de o serie de teste.

Starul din "Once Upon a Time in Hollywood" a vorbit pentru prima dată despre acest diagnostic în 2013.

"Atât de mulți oameni mă urăsc pentru că au impresia că nu-i respect", a declarat atunci pentru Esquire.

Brad Pitt se află în proces de divorț cu Angelina Jolie. Cei doi s-au despărțit în 2016 după 10 ani de relație. Actorii luptă în instanță pentru custodia celor șase copii: trei biologici: Shiloh (16 ani), gemenii Know și Vivienne (13 ani) și trei adoptați: Maddox (20 de ani), Pax (18 ani) și Zahara (17 ani).

Fotografii: Getty Images