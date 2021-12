Brian May, de la Queen, diagnosticat cu Covid-19 după o petrecere la care nu s-a purtat mască

Co-fondatorul legendarei trupe Queen, chitaristul Brian May, a dezvăluit că s-a îmbolnăvit de Covid-19 după ce a participat la o petrecere aniversară. Muzicianul consideră că a fost una dintre puținele greșeli pe care le-a făcut în pandemie.

Brian May (74 de ani) se simte mai bine după ce a fost diagnosticat cu Covid-19, la începutul acestei săptămâni. Chitaristul formației Queen a dezvăluit că, cel mai probabil, a luat virusul la aniversarea unui prieten, la care a fost cu soția lui, Anita Dobson.

Muzicianul a explicat că s-a protejat excesiv în ultimele 20 de luni și că petrecerea aceasta a fost prima oară când a lăsat „garda jos”. Invitații, despre care știa că vor fi toți vaccinați sau cu teste anti-Covid negative, nu au purtat mască.

„Am fost, totuși, și, privind înapoi, poate că am luat decizia greșită. Îl puteam vedea cu altă ocazie, dar asta e istorie acum. Părea un eveniment sigur, ai test negativ, deci ce putea să meargă rău? Credeam că suntem într-o bulă sigură, așa că nu am purtat măști”, s-a confesat Brian May fanilor săi de pe Instagram.

Muzicianul a dezvăluit că și soția lui s-a îmbolnăvit și a descris simptomele pe care le-au avut: tuse puternică, dureri de cap și alte simptome specifice gripei.

Opt persoane de la petrecere au fost depistate ulterior pozitive la testul Covid, semn că acolo au luat cu toții boala.

