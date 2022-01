Bridget Fonda, prima apariție după 12 ani în care a dus o viață anonimă. Cum a fost fotografiată

S-a retras din actorie în 2002, pentru a-și crește fiul, iar în 2009 a ieșit complet din atenția publicului. Actrița Bridget Fonda a fost văzută pentru prima oară în ultimii 12 ani și este complet schimbată.

Bridget Fonda este, la 58 de ani, alt om față de cel pe care îl știați la începutul anilor 2000. Fosta actriță a fost fotografiată pe stradă, în Los Angeles, după mai bine de un deceniu în care a evitat lumina reflectoarelor.

Cu un look nou și multe kilograme în plus, Bridget Fonda a fost surprinsă la cumpărături alături de fiul ei, Oliver, pe care-l are cu soțul Danny Elfman.

Ultima oară, actrița a fost văzută la un eveniment monden în 2009, când s-a afișat la premiera filmului Ticăloși fără glorie (Inglorious Basterds) al lui Quentin Tarantino.

În 2002, actrița s-a retras din cinematografie în urma unui accident rutier care i-a afectat coloana și din dorința de a-și crește fiul, scrie Daily Mail.

Bridget Fonda a jucat în filme celebre precum Single White Female (1992), The Godfather 3 (1990), Point of No Return (1993), Jackie Brown (1997) sau It Could Happen to You (1994).

Fotografii: Getty Images

