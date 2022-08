Brigitte, dezvăluiri șocante! A fost aproape omorâtă în bătaie de tatăl fiicei sale

Brigitte a povestit un episod traumatizant din relația ei cu Ovidiu Torj. Bărbatul aproape a omorât-o în bătaie pe actuala parteneră de viață a lui Florin Pastramă!

Citește și Vorbește Lumea că Emily Burghelea este însărcinată!

Brigitte Pastramă se află în atenția publicului larg de foarte mult timp atât datorită aparițiilor sale controversate, cât și din cauza relațiilor pline de picanterii. Recent, ea a povestit un episod traumatizant din fosta căsnicie cu Ovidiu Torj. Bărbatul ar fi agresat-o până când bruneta a ajuns la IML cu hematom la splină și fisură pe craniu.

„Construiam terasa în fața restaurantului și eu trebuia să mă duc după marfă. Am pus apă în cadă și din greșeală m-am culcat. A venit vecina de jos, stăteam la bloc. A sunat la sonerie și a răspuns soțul meu: „Bă, nu te mai las să faci baie, că uite, ai inundat”. Și eu am zis -eram foarte tare în gură- „Nu-mi zici tu mie ce să fac!”. Mamă, și a tăbărât pe mine, a început să mă bată. Mă bătea 1/1. La un moment dat nici nu l-am mai văzut cum era el”, a povestit ea.

Bruneta a povestit că nici măcar nu își mai recunoștea soțul în acele momente.

„Am văzut un om cu ochii roșii, l-am văzut altfel pe soțul meu de atunci, pe tatăl Sarei. A început să mă bată că i-am răspuns obraznic. El, trezit din somn, buimac, m-a bătut foarte tare”, a completat ea.

Ulterior, Brigitte a menționat că au existat câteva momente în care s-a temut cu adevărat pentru viața ei. Cu puțin timp în urmă, aceasta visase că soțul ei o omora în bătaie, iar în clipa în care s-a dezlănțuit iadul, bruneta a fost sigură că i-a venit sfârșitul. Astfel, ea a început să spună „Tatăl Nostru” în gând și i-a cerut iertare bărbatului care tocmai o traumatizaze.

„În momentul acela m-am gândit, aveam un calorifer în spate, care era de fontă, știi cum sunt caloriferele alea de fontă foarte ascuțite? Și cum mă împingea acolo, „Ăsta o să mă dea cu capul și o să mor”, m-am gândit eu, în sinea mea. Cu o noapte înainte sau două am visat că m-a omorât. Mamă, și m-am gândit: „Se întâmplă visul”.

În momentul acela am început să zic „Tatăl Nostru” în gând și după ce am terminat de zis i-am spus „Iartă-mă!”. Eu eram o persoană mândră la vremea aceea, nu aș fi zis niciodată eu lucrul asta, de la mine. „Iartă-mă, nu mai fac, am greșit, te iubesc”. Am zis cuvintele astea și în momentul în care le-a auzit a început să se retragă și deodată a zis „Ce ți-am făcut? Nu mi-am dat seama”. A zis că ceva i-a întunecat mintea”, a mai spus ea.

După acest episod, Brigitte a plecat de acasă, gândindu-se că mai bine îi oferă fiicei sale o explicație pentru care tatăl său nu este în peisaj decât să fie omorâtă în bătaie.

„În momentul acela am fugit din casa aceea. Nu m-am mai întors niciodată acolo. Mi-am dat seama că puteam să îmi pierd viața. Am mers la IML cu hematom pe splină și fisură pe craniu. M-a luat o prietenă acasă la ea și m-a ascuns, pentru că soțul meu era un om faimos, interlop, tatăl Sarei, cunoscut în Timișoara. În momentul în care am ales să fug m-am gândit ca la 18 ani fetița mea să aibă o explicație, să pot să-i dau o explicație, de ce am fugit, nu să mă viziteze la mormânt cu o floare”, a conchis ea.

Sursă foto: Brigitte Pastramă/Facebook

VEZI ȘI: Cele mai tari idei de vacanță