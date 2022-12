Brigitte Pastramă a cumpărat decorațiuni fabuloase de Crăciun! Cum arată casa vedetei?

Brigitte Pastramă iubește perioada sărbătorilor de iarnă și chiar a investit în această bucurie sume mari de bani.

Chiar dacă multă lume se teme de criza financiară, Brigitte își păstrează optimismul și și-a decorat casa așa cum și-a dorit mereu, cu figurine mari care îl întruchipează pe Moș Crăciun, întruchipează reni sau oameni de zăpadă.

Potrivit Potrivit wowbiz.ro , care citează o televiziune mondenă, Brigitte a cheltuit peste 10 mii de lire, adică peste 11 mii de Euro, ca să își împodobească așa cum visa casa:

„Mi-a luat o zi jumătate, m-au ajutat și băieții mei cu bormașina, cu scara. Dar da, este în totalitate gustul meu. Avem aici patru brazi. Am dat peste 10.000 de lire pe toate accesoriile astea, sunt din fibră de carbon și le-am luat din Anglia. Mă gândeam că am dat atâția bani. Numai ursul acesta a fost 1.600 sau 1.700 de lire, renul cam 1.700 de lire, e vorba de dimensiune. Este și un Moș Crăciun și o săniuță. Mie îmi place, în fiecare an, acasă să adun globulețe diferite, fiecare îmi aduce aminte de ceva, de un anumit moment. Aici, fiecare brăduț și accesoriu îmi aduce aminte de un an special pe care l-am trăit în locul acesta."

Pe Instagram chiar a postat o fotografie care arată un decor de vis de Crăciun:

FOTO: BRIGITTE PASTRAMĂ