Brigitte Pastramă a fost operată de urgență

Brigitte Pastramă și-a îngrijorat fanii după ce a anunțat pe rețelele de socializare că a fost operată de urgență. Se pare că soțul ei, Florin, nu a fost alături de ea.

Brigitte Pastramă este una dintre cele mai controversate vedete din showbizul românesc. Aceasta a primit un val de reacții după ce a anunțat că își dorește să divorțeze de soțul său, Florin. Chiar dacă au petrecut mult timp împreună și au fost adesea protagoniștii unor discuții contradictorii publice, ce au avut mereu un rezultat pozitiv pentr cuplu, aceștia au decis să pună punct relației. Nu este singurul aspect care i-a îngrijorat pe fani! Astăzi, Brigitte a ajuns de urgență, pe mâinile medicilor!

Actuala parteneră de viață a lui Florin Pastramă nu a spus care este motivul pentru care a ajuns la spital. Cu toate acestea, bruneta a decis să menționeze că încă soțul ei nu i-a fost alături într-un moment atât de dificil.

„Chiar dacă cel care îmi este soț nu a fost lângă mine, deși am suferit o intervenție deosebit de grea, Domnul Isus m-a vegheat tot timpul și acum sunt bine', a declarat Brigitte Pastramă pe Instagram.

Brigitte Pastramă, declarații despre divorț

Atunci când a anunțat că va pune punct căsniciei cu Florin Pastramă, Brigitte a menționat că nu vrea să mai fie implicată în situații nefavorabile.

„Sunt persoane care m-au deranjat enorm prin mocirla în care m-au târât în ultimii trei ani. Eu nu mai am bărbat, eu sunt singură. de când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost târâtă în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut', a spus ea la acea vreme.

Sursă foto: Brigitte Pastramă/Facebook

VEZI ȘI: Motivul paraliziei lui Justin Bieber