Brigitte Pastramă are peste 20 de intervenții estetice: „M-am operat pentru bărbații de lângă mine”

Brigitte Pastramă a apelat la medicul estetician de peste 20 de ori, însă abia acum a recunoscut ce a influențat-o cel mai mult. Bruneta a dezvăluit că intervențiile ei s-au datorat foștilor parteneri de viață, care au făcut-o să se simtă complexată de propriul corp.

Brigitte Pastramă este una dintre cele mai controversate vedete din România, iar acest lucru se datorează mai ales operațiilor estetice făcute de-a lungul timpului. Deși brunetei îi place să aibă mereu un aspect fizic de invidiat, adevărul este că majoritatea intervențiilor au fost făcute din cauza bărbaților alături de care și-a împărțit viața.

Soția lui Florin Pastramă a făcut peste 20 de operații estetice, patru dintre ele fiind implanturi mamare. Ulterior, ea a apelat la un retuș cu acid hialuronic al buzelor, însă nu a fost unul reușit. Astfel, ea a fost nevoită să meargă din nou la medic pentru a-și pune fire de îndreptare ale buzelor. Pe lângă aceste intervenții, Brigitte are și o rinoplastie, un implant de sprâncene și o mărire a posteriorului cu grăsime proprie.

Vedeta a mărturisit că a apelat pentru prima dată la operația de mărire a sânilor, după ce fostul ei soț s-a închis în baie alături de o bună prietenă de ale ei. Pentru a se justifica, bărbatul i-a reproșat că bustul ei nu este la fel de generos precum al femeii cu care ar fi înșelat-o. În acel moment, plină de nervi, Brigitte și-a făcut programare la medicul estetician.

“Totul a început de la fostul meu soț, Tavi, care, de ziua mea, s-a închis în baie cu prietena mea cea mai bună și a băut șampania cu ea. Și mi-a zis: ce sunt eu de vină că tu nu ai sani așa mari ca ea? Atunci, de nervi, m-am programat la operație fix a doua zi!”, a declarat ea într-o emisiune mondenă.





Aceasta recunoaște că toate intervențiile estetice făcute se datorează bărbaților alături de care și-a împărțit viața. Deși unele au avut rezultate bune, altele erau cât pe ce să o omoare pe actuala soție a lui Florin Pastramă.

„Eu nu mi-am schimbat implanturile până ce nu l-am născut pe Robi, după aceea am mai avut încă un implant la Sara și al patrulea l-am făcut acum! Astea ultimele sunt garantate pe viață și am și pașaport la ele. Eu toate operațiile pe care mi le-am făcut, le-am făcut pentru bărbații de lângă mine! De la unele operații era să mor! Am făcut embolie pulmonară și era să mor, aveam coastele deplasate”, a adăugat ea.

Sursă foto: Brigitte Pastramă/Facebook

