Brigitte Pastramă, în conflict cu un brand de lux. De ce i-a cerut daune fostei soții a lui Ilie Năstase

Soții Florin și Brigitte Pastramă ar fi produs prejudicii de imagine brandului Louis Vuitton după ce au comercializat, pe un site propriu și în parteneriat, măști de protecție inscripționate ilegal cu sigla sa. Reprezentanții companiei franceze i-au anunțat pe polițiștii români că vor să obțină daune.

Casa de modă Louis Vuitton vrea despăgubiri de la Brigitte Pastramă , după ce fosta soție a lui Ilie Năstase a vândut măști de protecție cu logo-ul său. Măștile se vindeau pe un site dedicat și au beneficiat de multă expunere pe rețelele sociale.

Conform gandul.ro, avocații companiei franceze i-au anunțat pe polițiștii români că vor solicita daune soților Pastramă, după finalizarea anchetei din România.

În vara anului 2020, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au constatat, în urma unei percheziții domiciliare, că produsele aflate la vânzare erau inscripționate neautorizat cu logo-urile unor branduri precum Gucci, Chanel sau Louis Vuitton.

Produsele, care erau niște falsuri, au fost confiscate de oamenii legii, iar soții Pastramă au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Ancheta continuă în acest caz, însă Brigitte Pastramă a dezactivat site-ul pe care vindea măștile neautorizate. Totuși, mărturii ale afacerii de-o vară a soților Pastramă mai există pe Internet.

Care a fost explicația dată de Brigitte Pastramă

Cercetată pentru contrafacere a unei mărci și punerea în circulație de produse contrafăcute, Brigitte Pastramă a încercat să explice că este o neînțelegere. Coform soției lui Florin Pastramă, ei nu confecționau măștile cu pricina, ci le cumpărau din altă parte, apoi le revindeau. Mai mult, spune Brigitte, nu știa că e ilegal să vinzi produse cu logo-ul unor branduri.

„S-au vândut foarte puține până acum, nu vreau să spun un număr sau măcar un procent. Ei au crezut că noi avem atelier, le fabricăm, dar nu este așa. Noi am cumpărat acele măști după care cineva ne-a propus o colaborare pentru a le vinde.

Nu am știut că nu se vând cu însemne. Sunt foarte mulți în situatia aceasta. Noi le-am vandut legal, am plătit și TVA-ul. Este o lege care am înteles că nu ne dă voie, o lege pe care lumea nu o știe. Repet, noi nu avem atelier, nu fabricăm acele măști. Pur și simplu le-am cumpărat și revândut”, a spus Brigitte Pastramă în iulie 2020.

Fotografii: @brigitte_pastrama/Poliția Română

