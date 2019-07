Brigitte Pastramă și-a ales, pentru nuntă, o tiara de prințesă

Se aproprie nunta verii în România, cea a lui Brigitte cu Florin Pastramă, bărbatul pe care l-a cunoscut în timp ce erau amândoi concurenți în emisiunea ”Ferma - Un nou început”.

La ora actuală, Brigitte trăiește alături de Florin Pastramă, un bărbat pe care îl cunoaște de doar câteva luni, cea mai frumoasă poveste de dragoste.

Cei doi s-au cunoscut la emisiunea ”Ferma - un nou început” și, conform spusele lui Brigitte, la început ea nici măcar nu îl plăcea pe el. Așa cum a declarat aceasta, într-un interviu pentru protv.ro, ”Nu m-a cucerit cu fizicul său sau pentru că este Florin Pastramă, dimpotrivă, pentru mine a fost o problemă la început că era Florin Pastramă… N-aș fi crezut niciodată că o să ajung să am o relație cu cineva într-un reality show. Dar am avut nevoie de el și am avut nevoie de sufletul lui și am avut nevoie să iubesc ca să pot să zâmbesc, pentru că iubirea sparge orice zid”.

La ora actuală, Brigitte și Florin și-au făcut deja jurămintele în fața ofițerului stării civile și, peste doar câteva zile, se vor cununa și în fața lui Dumnezeu. ”Pentru că foarte multă lume se uită la noi, suntem într-un fel un model, pozitiv sau negativ, nu știu, vrem să facem lucrurile cum trebuie și trebuie să facem o cununie religioasă în fața lui Dumnezeu, pentru că suntem doi oameni foarte credincioși și fără Dumnezeu nu se poate face nimic. Apoi vom face copilul”.

Brigitte este acum preocupată cu ultimele pregătiri pentru nuntă, în special cu ținuta pe care o va purta. Recent, aceasta și-a prezentat pe contul său de Instagram o tiara albă, de prințesă, de care pare foarte încântată. ”Love this tiara”, declară ea, în comentariul care însoțește fotografia.

Foto: Facebook, Instagram

Vezi și: Brigitte face noi dezvăluiri despre nunta verii